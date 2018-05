A quines gasolineres de Manresa costa menys omplir el dipòsit?

Amb el preu del petroli fregant màxims pel conflicte entre Estats Units i l'Iran, hi ha molts conductors que es pregunten com es trasllada aquesta pujada a les gasolineres. I també pot ser útil conèixer en quines estacions de servei es pot omplir el dipòsit a menor cost. A continuació llistem les gasolineres de Manresa on el preu de la gasolina 95 és més barat (sense tenir en compte possibles descomptes a clients habituals). Les dades, són d'aquest 10 de maig, facilitades pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.



U.S. MANRESA -GAS-OILS ROVIRA (Dolors, 19) - 1.199

BONAREA (Polígon Els Dolors / carrer de Sallent, 50) - 1,2

REPSOL (Muralla de Sant Francesc, 54) - 1,21

REPSOL (Carretera de Vic, 163) - 1,21

ESCLATOIL (Carretera de Vic cantonada c/Castellgalí) - 1,229

GALP (Dolors, 5) - 1.239

AVIA (Agustí Coll, 18) - 1.239



Quan al gasoil, aquestes són les gasolineres de Manresa on és més barat: