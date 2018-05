Seguiment desigual, a Manresa, de la vaga d'estudiants contra de la sentència de la Manada

La vaga convocada per la secció feminista Lliures i Combatives del Sindicat d'Estudiants (sindicatdestudiants.net) en contra de la polèmica sentència de la Manada ha estat seguida de manera desigual als centres públics de Manresa. Alguns directors i caps d'estudis d'instituts descriuen que, en alguns grups, al voltant del 50 % de l'alumnat no ha assistit a classe, mentre en un altre centre, l'institut Lluís de Peguera, els estudiants sí que han acudit a les classes, però que els quatre grups de quart d'ESO han dedicat al matí a reflexionar sobre el cas i la posterior sentència dictada pel Tribunal de Pamplona.

A l'institut Lacetània, hi ha hagut un seguiment del voltant del 75 % en alumnes, majoritàriament de Batxillerat i cicles formatius, que han secundat la vaga; i, en canvi, a tercer i quart d'ESO no hi ha hagut incidència.

Al Guillem Catà, al voltant del 50 % dels estudiants de primer de Batxillerat i quart d'ESO s'han sumat a la convocatòria de vaga; i aproximadament entre el 40 i el 50 % d'alumnes dels cicles formatius d'Educació Infantil, Integració Social, Laboratori i Tèxtil, i els de primer curs de Perruqueria i APFD tampoc han assistit a classe. En aquest centre es preveu que un bon nombre dels alumnes dels cicles formatius de la tarda també facin vaga.

A Cal Gravat, la vaga ha estat seguida de manera molt poc rellevant, ja que es dóna la circumstància que molts dels alumnes convocats (tercer i quart d'ESO i batxillerat) estan d'excursió o en una sortida de més d'un dia.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que té representació a Manresa, no s'ha sumat a la convocatòria de vaga, al·legant que la s'ha convocat de forma unilateral i perquè creuen que "el nostre paper com a estudiants va més enllà d´aprofitar i apropiar-nos d´un ambient polític que ens és favorable de cara a la galeria".

El Sindicat d'Estudiants ha convocat per avui a les 12 actes de concentració Barcelona (plaça Universitat), Tarragona (plaça Imperial Tàrraco), Girona (plaça de l´1 d´Octubre del 2017), Lleida (plaça Ricard Vinyes). També al País Valencià: València (plaça de l´Ajuntament) i Alcoy (plaça d'Espanya); i a Palma de Mallorca (plaça del Tub).