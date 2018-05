El Col·legi d'Advocats de Manresa celebra Sant Raimon de Penyafort

El Col·legi d'Advocats de Manresa ha celebrat Sant Raimon de Penyafort amb el tradicional acte solemne d'imposició de togues als nous col·legiats i l'entrega de distincions als lletrats que han complert 25 i 50 anys de col·legiació. L'acte també ha servit per atorgar mencions a l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, i al periodista de Regió7 Josep Sallent per la seva especialització en el món judicial.

La sala d'actes del Lluís de Peguera s'ha omplert en la celebració, que el Col·legi d'Advocats de Manresa ha volgut traslladar enguany en ocasió del 90è aniversari de l'institut. La Junta del Col·legi ha decidit fer una reconeixement a Josep Sallent per la tasca desenvolupada durant els darrers 9 anys com a periodista especialitzat en notícies judicials. El Col·legi d'Advocats considera que és un privilegi tenir premsa diària de proximitat, i encara més un periodista especialitzat en el món judicial, no només per aquells que es dediquen estrictament a l'àmbit de la Justícia, sinó també per al conjunt de la societat.

La menció a Carles Mundó va ser una sorpresa per al propi exconseller, que va ser ovacionat pels assistents. El degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, li va agrair la tasca feta en silenci en favor d'un sistema judicial i penitenciari de proximitat.