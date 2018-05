El Torneig de Catan del Club del Joc del CAE arriba els dies 17 i 24 de maig a la 7a edició

Les persones interessades a participar al 7è Torneig de Catan -que el CAE organitza anualment en motiu del Dia Internacional del Joc- ja poden fer la inscripció a través del web del CAE. El torneig es farà els dies 17 i 24 de maig, al Cafè del Taller (c. Sobrerroca, 14), de 2/4 de 10 a 12 de la nit. Amb l'objectiu de facilitar al màxim la participació, es permet la inscripció d'equips formats per dues persones, una per a cada dia de competició.

Les partides seran de quatre jugadors i es faran amb el joc bàsic de Catan, sense incorporar cap expansió. Es repetirà la modalitat de torneig utilitzada les darreres edicions fent dues partides cada dia i limitant a una hora la durada màxima de cadascuna. En les tres primeres partides, els jugadors s'agruparan per sorteig i en la quarta i definitiva, les taules es configuraran a partir de les puntuacions obtingudes pels participants fins aquell moment.

El guanyador o guanyadora obtindrà un joc de Devir, l'empresa editora del Catan a l'estat, que també col·labora amb el torneig aportant els jocs necessaris per fer les partides. El Torneig de Catan del CAE forma part de les fases classificatòries del Campionat Nacional de Colons de Catán. Així, en funció del nombre final de participants al Torneig, els primers classificats obtindran plaça per participar al campionat estatal que es farà aquest estiu a Madrid.

Creat a Alemanya per Klaus Teuber, els Colons de Catan van donar peu a un nou gènere de jocs de taula que té milions de seguidors a tot el món. Des de la seva aparició al 1995, se n'han venut milions d'exemplars i ha estat reconegut i guardonat amb els més prestigiosos premis del sector. L'any 2010 el Colons de Catan es va començar a editar en català. Amb aquesta activitat, el CAE se suma als actes de commemoració del Dia Internacional del Joc, que se celebra anualment el dia 28 de maig.

Les persones interessades trobaran més informació d'aquesta activitat a la web del CAE i al següent enllaç directe.