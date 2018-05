Els advocats premien l'exconseller Mundó i el periodista de Regió7 Josep Sallent

El Col·legi d'Advocats de Manresa va celebrar ahir Sant Raimon de Penyafort atorgant mencions a l'exconseller de Justícia de la Generalitat Carles Mundó, per la seva tasca mentre va ser al capdavant del departament, i al periodista de Regió7 Josep Sallent per la seva especialització en el món judicial.

La Junta del Col·legi va decidir fer una reconeixement a Josep Sallent per la feina desenvolupada durant els darrers 9 anys com a periodista especialitzat en notícies judicials. El Col·legi d'Advocats considera un privilegi tenir premsa diària local i encara més que hi hagi un periodista especialitzat en el món judicial per posar-lo en contacte amb la societat.

Carles Mundó va assegurar que no havia tingut coneixement de la distinció de la qual seria objecte fins que va ser a Manresa.

El degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, li va agrair la feina feta apostant per la proximitat tant de la Justícia com de la política penitenciària realitzada sense fer soroll, però amb una gran efectivitat.

Pié va afirmar que en un món «normal» a Mundó li hauria tocat presidir i cloure l'acte, més que no pas ser allà com a premiat.

El degà va advertir que s'està vivint una «època crítica en el camp judicial» i tocava lluitar de valent contra «el descrèdit de la justícia», una feina que «s'ha de fer entre tots» després que «la política hagi utilitzat la justícia» per a les seves pròpies finalitats.

A Josep Sallent, Pié li va dir que «com a periodista de Tribunals quan acostes la justícia a la ciutadania ens ajudes a tots nosaltres».

Sallent, en el seu parlament, va fer un paral·lelisme entre el periodisme i l'advocacia per l'objectiu comú de «reforçar la convivència, denunciar la injustícia i buscar el relat més fidel a la realitat».

Mundó va ser ovacionat tant a l'entrada com durant el seu parlament, que va dedicar als companys de govern empresonats o lluny de casa «víctimes d'una injustícia», perquè els problemes polítics «no es poden resoldre amb el Codi Penal».