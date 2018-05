Marc Aloy es perfila com el candidat d'ERC a l'alcaldia de Manresa el 2019

ERC de Manresa es troba en la recta final per decidir qui posa de cap de cartell a l´alcaldia de la ciutat en les eleccions del maig del 2019 i, segons ha pogut saber Regió7, el més ben posicionat és Marc Aloy, actual regidor republicà d´Urbanisme i Llicències.

Fins dilluns a les 9 del vespre hi ha temps per presentar candidatures, però l´encapçalada per Marc Aloy seria l´única que hauria estat presentada fins al moment.

Dimarts tindrà lloc l´assemblea per escollir candidat i, si no es presenta cap altra candidatura ni hi ha canvis de darrera hora, rubricarà Aloy com a alcaldable republicà de Manresa.

Aloy és primer tinent d´alcalde de l´Ajuntament de Manresa després que l´alcalde, Valentí Junyent (CDC), expulsés del govern municipal Mireia Estefanell (ERC) per la pèrdua de confiança a causa de l´episodi de les gravacions d´amagatotis al número 2 del PDeCAT, David Bonvehí, durant un dinar amb càrrecs del partit al restaurant Vermell.

Estefanell havia agafat les regnes del grup municipal després de la sortida d´escena del que va ser el cap de cartell republicà a les eleccions municipals del 2015, Pere Culell.

Un cop fora de joc Culell, que va deixar l´Ajuntament, i Estefanell, que va mantenir la seva condició de regidora però sense responsabilitats de govern, Aloy ha estat la cara més visible del grup municipal d´ERC en el govern de coalició que mantenen a Manresa amb CDC.

Aloy ha anat consolidant la seva presència al govern com a responsable de la important regidoria d´Urbanisme i després que s´hagin culminat sota la seva responsabilitat actuacions llargament esperades com la rotonda de la Bonavista i l´aprovació del nou Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Malgrat que els darrers mesos han sonat noms com el d´un pes pesant republicà i actual president de l´executiva local, Ramon Fontdevila, Aloy podria estar a punt de culminar el lideratge que durant el darrer any ha consolidat.