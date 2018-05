El santuari de la Cova amplia amb 32 llits més els 137 de què ja disposava fins ara

Manresa té un hotel amb 169 llits. És situat a l'entrada pel Pont Vell, amb unes vistes magnífiques del vessant sud de la ciutat. Amb una terrassa espectacular i uns jardins que fan enveja. Llàstima que, de fet, no sigui un hotel. Es tracta del santuari de la Cova de Sant Ignasi que, a hores d'ara, és l'únic espai de la ciutat amb capacitat perquè hi pernoctin tantes persones. Recentment, la Cova ha augmentat de 32 llits els 137 que ja tenia repartits entre el Casal Lluís Espinal (32), el Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana –abans Casa d'Exercicis– (95) i els 10 de les habitacions dels jesuïtes que formen la comunitat ignasiana de la Cova.

La porta per entrar al Casal Lluís Espinal, un espai pensat per fer-hi tallers relacionats amb l'espiritualitat ignasiana adreçats a les escoles, instituts, parròquies i famílies, i on també dormen els pelegrins que arriben a la Cova tot resseguint el Camí Ignasià, té la porta d'entrada, que és de color vermell, just al costat de la de l'església. Un cop a dins, les habitacions, lavabos i dutxes i les sales per fer-hi activitats es troben pujant unes escales. En aquesta planta ja fa anys que hi ha 32 llits repartits en habitacions amb lliteres, llevat d'una amb dos llits individuals per als monitors.



Trasllat de la Sala del Pelegrí

La mateixa estructura, pel que fa als llits, lavabos i dutxes, és la que s'ha fet a la planta de sota, la que queda al nivell de la porta d'accés al casal. És on hi havia l'anomenada Sala del Pelegrí per fer-hi conferències i projeccions, que l'any passat ja es va traslladar a un lateral del claustre, dins les obres que els darrers anys han servit per fer reformes a la Coveta, per restaurar l'avantcova i per crear sales museïtzades als espais annexos a l'església, inclosa una nova botiga.

Als 64 llits del Casal Espinal cal afegir-hi les deu habitacions individuals que hi ha per als jesuïtes que viuen a la Cova. Actualment, la comunitat la integren set membres de l'orde, amb el pare Lluís Magriñà com a superior. Pel que fa al Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana, disposa de 75 habitacions individuals, vint de les quals es poden fer dobles. En total, són els 169 llits esmentats.

El nou Casal Lluís Espinal té una estructura molt austera i pràctica. L'antiga Sala del Pelegrí s'ha compartimentat amb envans per fer les habitacions, on hi ha cortines en lloc de portes per estalviar espai. També s'hi ha instal·lat aire condicionat. Al costat de tots els llits hi ha endolls perquè les persones que hi dormin hi puguin connectar els carregadors. A fora de les habitacions, que són una al costat de l'altra en un passadís llarg i estret, hi ha uns prestatges de fusta per deixar-hi les motxilles. L'única decoració són unes fotografies del calendari 2017 de la Cova, el que recrea uns realistes instants de l'estada del sant a Manresa.

El pare Magriñà comenta que les noves habitacions ja les han estrenades amb quatre grups i que un dels motius pels quals van decidir ampliar-les va ser perquè actualment moltes classes són de 60 alumnes i no cabien a les cambres que tenien fins ara. En aquests llits també és on dormen els pelegrins, si bé, comenta el superior de la Cova, «hi ha vegades que si arriben tard i ens truquen al Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana, els col·loquem en una habitació allà, per no haver de venir a l'altra punta de l'edifici».

Sobre les 75 habitacions amb 95 llits del centre, explica que, lluny del que pugui semblar a priori, no sempre són suficients. «Si són grups de més de cent persones i no hi caben, de vegades els enviem als apartaments Urbi, i dinen i sopen a la Cova».

El Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana, que és obra de Joan Martorell (1894) i forma part del complex edificat sobre les balmes naturals juntament amb el santuari de la Cova, ofereix exercicis de contemplació, interioritat, silenci i espiritualitat, adreçats tant a creients com a no creients.