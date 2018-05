Endesa retorna la llum a la botiga La Magrana per ordre de la jutgessa

Seixanta dies clavats. Així de llarg ha estat el calvari pel qual han passat Isabel Canudas i Pablo Solar, de la botiga de dietètica i productes ecològics La Magrana de Manresa, des que el matí del dia 13 de març van descobrir que Endesa els havia tallat la llum de l'establiment fins que divendres passat al vespre la companyia elèctrica, a instàncies de la jutgessa que porta el cas, els va restablir el servei elèctric.

Recordem que Endesa va decidir tallar la llum d'aquest establiment del carrer Major de Manresa després que els seus responsables s'oposessin a canviar el seu comptador analògic per un de digital. Pablo Solar i Isabel Canudas, amb el suport de la Plataforma Stop Comptadors, són ciutadans que, com molts altres, rebutgen els nous comptadors telegestionables, ja que asseguren que són uns aparells nocius per a la salut de les persones «per les radiacions electromagnètiques que emeten» i perquè permeten a Endesa accedir a dades personals, tenint, sempre que ho vulgui, les dades de consum de cada llar o comerç.

L'endemà que Endesa tallés el subministrament elèctric a la botiga La Magrana, Isabel Canudas va interposar una denúncia als Mossos d'Esquadra, que, posteriorment, el Jutjat número 1 de Manresa va admetre a tràmit. Divendres a primera hora de la tarda, Pablo Solar i Isabel Canudas van saber que la jutgessa que porta el cas havia acceptat les mesures cautelars urgents que havien sol·licitat i que instava la compa-nyia Endesa a restablir el subministrament. Hores més tard, cap a 2/4 de 8 del vespre, Endesa va reconnectar la botiga al servei per ordre judicial.

Un camí molt semblant va seguir un veí de Cornellà, Pablo A., que també es va negar al canvi de comptador i al qual Endesa també va respondre tallant el subministrament elèctric. En aquest cas, el Jutjat d'Instrucció 2 de Cornellà considerava que la decisió d'Endesa de tallar la llum a aquesta família suposava «un acte de pressió» i que l'empresa i el veí havien de solucionar el problema sense que, mentrestant, aquest ciutadà es veiés «privat d'un subministrament bàsic».



El cas no està tancat

Tant a Manresa com a Cornellà, els casos no estan tancats, ja que el restabliment de l'electricitat és una mesura cautelar, i fins que no se solucioni el litigi que tenen els afectats amb l'empresa no haurà acabat.

Els responsables de La Magrana van portar el seu cas al ple municipal del 19 d'abril per expressar el seu malestar pel paper que havia tingut l'Ajuntament davant del seu cas. Pablo Solar, fent ús del reglament de participació ciutadana, es va adreçar al ple per demanar als regidors que es posessin a la pell dels afectats. Va afirmar que es tractava «d'un tema de salut pública, no de sensibilitat personal», i va demanar que l'Ajuntament es posés «al costat de la gent, i no de les corporacions».