Manresa participa a les Jornades Enogastronòmiques del Camí Ignasià

El municipi guipuscoà d´Azpeitia, on h i ha el santuari de Loiola, ha estat escenari el cap de setmana del 12 i 13 de maig de les Jornades Enogastronòmiques del Camí Ignasià, que donen continuïtat a les dues edicions que ja s´han celebrat a Manresa.

Les jornades han tingut la presència de l´alcalde Valentí Junyent, juntament amb el regidor de Turisme, Joan Calmet. Manresa hi ha tingut el seu protagonisme i en el mercat de productes locals i amb denominació d´origen dels llocs per on passa el Camí Ignasià s´hi ha pogut trobar una mostra dels productes del Pelegrí que s´han creat: Dolç, Mossec, Cervesa i Brou del Pelegrí, juntament amb els vins de la Denominació d´Origen Pla de Bages.

Tastos, visites i degustacions

Al llarg de les jornades hi ha hagut tastos de vins i sidres, visites guiades, i la presentació d´un producte creat per un pastisser local, un pastís fet a base d´ametlles i que es comercialitza amb el nom d´"Ignasi". També hi ha hagut degustacions de ´pintxos´ ignasians, cartes especials als restaurants d´Azpeitia i una exposició de fotografies, entre altres activitats.

Al llarg del cap de setmana, l´alcalde i el regidor manresans també han tingut ocasió d´entrevistar-se amb Ignacio Ina Echarte, superior de la Casa de Loiola, i responsable per part de la Companyia de Jesús dels actes previstos els anys 2021 i 2022, amb motiu dels 500 anys de la peregrinació i posterior estada a Manresa de Sant Ignasi de Loiola.

Manresa i Azpeita, als dos extrems del Camí Ignasià, mantenen una relació estreta de col·laboració i organitzen activitats conjuntes, com ara les jornades gastronòmiques. Representants de tots dos municipis mantenen contactes estrets per i impulsen diferents accions vinculades amb el Camí Ignasià i amb el projecte de la celebració del 2022 en l´horitzó.