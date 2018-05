Així ha quedat el nou solar del carrer Barreres amb Tahones

Moltes persones que hi passen regularment segur que encara tenen al cap la imatge del carrer de les Barreres amb el d'en Tahones de Manresa. Edificis deshabitats mig enrunats i tapiats. Amb les nou finques que han anat a terra des del desembre passat (més les quatre que ja s'havien enderrocat anteriorment) s'ha creat un solar que, mentre no s'hi desenvolupa el Pla de Millora Urbana previst (que inclou dos edificis, una plaça i obrir un passatge que comuniqui amb la Muralla de Sant Francesc), ha quedat adequat com un espai d'esbarjo i de descans.

Aquest matí de dimarts l'han presentat l'alcalde Valentí Junyent i el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy. En total, es tracta de 972 m2 on s'han repartit quatre cistelles de bàsquet, nou bancs, dues jardineres (aprofitant dues tines que hi havia) i s'han tapat amb unes lloses de formigó rodones pintades amb colors diferents cinc cisternes d'aigua de les cases que han anat a terra. S'ha millorat l'enllumenat, s'ha instal·lat un terra tou i s'han plantat tres lledoners. A tot el perímetre s'hi han posat pilones per evitar que hi entrin els cotxes. Tant els pals de les cistelles de bàsquet com els bancs s'han fet aprofitant material d'enderroc. El que no hi ha, tal com ha fet notar un veí que passava pel allà mentre es feia la roda de premsa, són papereres. Tant l'alcalde com el regidor s'han compromès a posar-ne. Un altre veí ha comentat que les cistelles estan massa altes perquè la canalla hi pugui jugar. D'entrada, estaven més baixes però en van robar dues i les han posat més amunt.

El nou espai no només esponja aquesta zona del Barri Antic de Manresa sinó que ofereix noves perspectives del sector, com la del carrer de les Campanes. En la presentació, després que Aloy hagi explicat fil per randa la intervenció, Junyent ha celebrat "la voluntat del govern d'aprofitar espais recuperats per esponjar el Centre Històric", que ha llegit com una "millora de la qualitat de vida dels ciutadans" i una aposta perquè aquest sector esdevingui "un barri residencial amb els atractius de qualsevol altre per a la gent que busca una opció d'habitatge".

Per tirar endavant el Pla de Millora Urbana previst caldrà tirar sis finques més a terra. Aloy ha informat que la previsió és tenir fet el planejament urbanístic aquest 2018.

L'actuació del desembre passat per enderrocar les primeres tres finques propietat de Forum va costar 55.828 euros. La segona, per tirar a terra quatre finques més propietat de Forum (una) i de l'Ajuntament (tres), 135.648 euros. Aquests diners ja han inclòs l'adequació del solar. Els cost de l'enderroc de les dues finques privades les han assumit les seves respectives propietats.