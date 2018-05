La Joviat guanya el 13è Concurs de Joves Cuiners i Cambrers de Catalunya

El dijous 10 de maig, 4 alumnes de l´Escola d´Hoteleria Joviat de Manresa, van proclamar-se guanyadors en el 13è Concurs de Joves Cuiners/res i Cambrers/res de Catalunya organitzat per la revista Cuina i el Departament d'Ensenyament.

Un total de setze escoles d'hostaleria catalana es disputaven el primer premi d´aquest concurs tan important. En l´edició d´enguany, el concurs se celebrava a l'Escola d'Hostaleria Sant Ignasi de Barcelona i també s'havia convidat una escola polonesa.

L´equip de Joviat estava format per un equip de cuina (Ariadna Moya i Oriol Gomà) i un equip de serveis (Pau Cabañés i Marc Navarro), totes les escoles havien de reinterpretar tres receptes del receptari tradicional: un còctel de lliure elecció, l´estofat de corder amb pataca i olives verdes i unes postres, de mel i mató, respectant els ingredients originals i afegint-ne un màxim de cinc addicionals. Tenien una hora i mitja per preparar-ho tot, sota l'atenta mirada del jurat tècnic, format aquest any per Eva Garcia Haussman i Jani Paasikoski, i presentar-ho al jurat de taula, que valorava l'elaboració del còctel, la presentació del servei de vi i els plats.

Aquest any pel jurat la decisió va ser d´allò més difícil, ja que hi havia tres escoles que, en el còmput global, destacaven per sobre de les altres, però al mateix temps, no n'hi havia cap d'aquestes tres que destaqués per sobre de les altres dues. Per això, els membres del jurat van prendre la decisió d'atorgar, per primera vegada en la història del concurs, els premis principals ex aequo a tres escoles: l'Escola d'Hoteleria Joviat de Manresa, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona i l'Escola d'Hostaleria Sant Ignasi de Barcelona.

Els alumnes de Joviat estan molt contents de ser guanyadors d´aquest premi tan disputat, el mèrit del qual és fruit del treball en equip entre alumnat i professorat de Cuina, Serveis i Pastisseria