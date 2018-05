Marc Aloy serà l'alcaldable republicà de Manresa sense candidatures alternatives

Aquest dilluns a les 9 del vespre es va tancar el termini per a l'entrada de candidatures a encapçalar la llista amb què ERC es presentarà a les municipals del 2019 amb només un nom sobre la taula: Marc Aloy.

Tal com ja va avançar aquest diari dissabte, això posa l'actual primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i regidor d'Urbanisme i Llicències a un pas de ser l'alcaldable republicà als comicis del maig de l'any que ve.

Avui dimarts se celebrarà a la seu d'ERC l'assemblea per ratificar l'elecció d'Aloy com a alcaldable. Esquerra ha volgut donar un missatge d'unitat fent pinya al voltant de la candidatura d'Aloy. Esquerra no havia tingut mai tan a tocar des de la recuperació de la democràcia l'alcaldia de Manresa. CiU va recollir sempre entre 1979 i el 2015 més vots que ERC als comicis locals, però els republicans van fer un gran salt a les darreres municipals situant-se com a segona força política a la ciutat.

Aplicant la màxima que els experiments és millor fer-los amb gasosa, Esquerra ha presentat una única candidatura consensuada sense oposició visible, encapçalada pel polític més ben situat dins l'organigrama del govern municipal quan falta un any per a les properes eleccions, per tenir temps de visibilitzar i potenciar el perfil de lideratge d'Aloy. Un procediment de llibre després de les situacions anòmales que van suposar la renúncia de Pere Culell i l'expulsió del govern de Mireia Estefanell.