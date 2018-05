Tranquil·litat en el dia d'estrena de les obres al camí de la Gravera

Des d'aquest dilluns, el camí de la Gravera està tancat al trànsit per poder-lo reurbanitzar i fer-lo més segur per als vianants en particular i els conductors en general. La primera jornada es va centrar en les tasques de senyalització i va estar marcada per la calma.

Al matí, els operaris van col·locar tanques al principi del camí per la banda de l'avinguda de Tudela per desviar els cotxes procedents d'aquest carrer. Per aquest cantó és per on començarà l'actuació als 400 metres del vial. Per la banda de la Mion, van col·locar barreres New Jersey per evitar que els vehicles hi puguin passar.

Tant el president de la barriada Mion-Puigberenguer fins fa quatre dies, Juan José Porcel, com el de la barriada de Saldes-Plaça Catalunya, Ramon Caballol, van expressar la seva satisfacció perquè, per fi, es posa fil a l'agulla per arreglar el camí de la Gravera. Porcel estava especialment satisfet, tenint en compte que és una demanda històrica del seu barri.