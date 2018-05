CCOO denuncia que s'obliga els treballadors de la zona blava a fer avisos de multes

El sindicat CCOO ha presentat una acció de nul·litat contra l'acord de la modificació de la zona blava que preveu que els treballadors de la concessionària Eyssa també controlaran que es garanteixi la disciplina viària a les zones de càrrega i descàrrega, parades de busos i espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

L'ordre del dia del ple municipal que se celebrarà dijous conté un punt sobre la inadmissió de l'acció de nul·litat interposada. Si el punt s'aprova, el sindicat valorarà si porta el tema als tribunals de justícia.

Mentre que el govern municipal va informar que l'ampliació de funcions «inclou la possibilitat que facin avisos de denúncia», el sindicat alerta que l'acord diu explícitament que en cas que es detecti algun tipus d'infracció, el personal de la concessionària «haurà de formular els corresponents avisos de denúncia per a la Policia Local».

El secretari general territorial de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, Carles Manzanares, afirma que aquesta ampliació de funcions «envaeix les competències de la Policia Local» i és «contrària a dret». El sindicat subratlla que l'acord del ple municipal estableix la intervenció obligatòria de l'empresa contractada en les «càrregues i descàrregues» i «altres reserves d'estacionament», tant en les zones blaves com verdes, assignant-li d'aquesta forma el control dels estacionaments en aquest àmbit.

Per això es va formular una acció de nul·litat per haver estat dictada «prescindint totalment i absoluta del procediment establert».

Aquestes funcions se li assignen a personal laboral pertanyent a una empresa privada sense cap vincle laboral amb l'Ajuntament de Manresa. «No són funcions voluntàries o optatives dels treballadors laborals, sinó obligatòries per mandat de la direcció de l'empresa, i indirectament per l'Ajuntament», afirma.

Avisos que són denúncies



Quant als avisos de denúncia per a la Policia Local, segons CCOO, es tracta «d'autèntiques denúncies que contenen tots els seus requisits tècnics per ser efectives, codi de barres i pagar-se directament als bancs, via telemàticament o a la seu de la Policia Local. Tot això sense la intermediació de la Policia Local ni per part de cap funcionari encarregat del trànsit ni agent de l'autoritat».

A més, CCOO considera que l'acord del ple municipal recorregut és nul en incomplir la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques (LPAC), ja que «la no publicitat de la norma ha impedit el coneixement dels agents socials, com és el cas d'aquest sindicat». L'article 131 estableix la publicitat de les normes amb rang de llei, els reglaments i disposicions administratives. «S'han de publicar en el diari oficial corresponent perquè entrin en vigor i produeixin efectes», segons CCOO.