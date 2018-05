L'Ajuntament escolta les queixes de refugiats

Regió7 es va fer ressò, aquest dimarts, de les queixes d'un grup de refugiats a Manresa pel tracte de la Fundació Germà Tomàs Canet, que gestiona la seva acollida. Demanada sobre aquest fet, la regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària, va anunciar que avui dimecres es reunirà «amb una part del col·lectiu amb l'objectiu d'escoltar les seves demandes i d'intermediar en la mesura que sigui possible».

Santolària va defensar «la professionalitat amb què es porta a terme la tasca d'acollida» per part de la fundació. Va afegir que, «fins avui, cap de les persones refugiades no s'havia adreçat a l'Ajuntament per fer cap queixa ni comentari. Avui [ahir] sí que ho han fet i, per tant», avui s'hi reunirà. Va reivindicar «la ingent tasca que suposa acollir persones refugiades dins el model que imposa l'Estat» i que «l'Ajuntament vetlla perquè les condicions d'acollida siguin les adequades».