Manresa organitza actes per sumar-se al dia internacional per lluitar contra la LGTBI fòbia

Manresa se suma a la commemoració del Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia amb l'organització de tota una sèrie d'activitats per posar èmfasi en el valor de la diversitat i denunciar les conductes discriminatòries, tant físiques com intel·lectuals i morals per raó de sexe.

Dijous, a la 1 del migdia, tindrà lloc l'acte institucional al saló de sessions de l'Ajuntament, on es presentarà un estudi sobre bullying homofòbic a dos instituts de Manresa. Hi participarà l'alumnat de batxillerat de l'institut Pius Font i Quer i es presentarà l'obra Això està degenerant. A 2/4 de 6 de la tarda, la plaça de Crist Rei acollirà la presentació del Banc per la diversitat trans, que organitza l'Associació Chrysallis i l'Ajuntament en col·laboració amb l'alumnat del CFGS d'Integració Social.

Divendres, un grup de joves de la Kampana i de la ludoteca Ludugurus crearan un mosaic amb la bandera de la diversitat sexual, a les 6 de la tarda al Casal de Joves La Kampana.

Dimarts de la setmana vinent es pintarà i restaurarà un dels bancs de la plaça Icària amb la bandera de la diversitat sexual.

Finalment, el dimecres 30, des de la regidoria d'Igualtat i l'Oficina Jove del Bages s'ha organitzat una formació per a professionals que treballen amb joves que versarà sobre les identitats de gènere i l'orientació sexual. Tindrà lloc a l'Espai Jove Joan Amades (c. Sant Blai, 14) de les 9.30 a la 13.30 del migdia. Es poden fer les inscripcions a manresajove@ajmanresa.cat o trucant al 938 771 360.