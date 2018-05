L'Ajuntament de Manresa dóna suport a la «supervivent» de la violació de La Manada

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat per unanimitat el seu suport a la supervivent de la violació perpetrada per La Manada, a les dones manresanes que també han patit violència sexual i a totes les dones que són víctimes d'agressions.

En aquesta mateixa moció també s'hi ha fusionat una proposició del Grup Municipal de la CUP. Aquesta denuncia el caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola per donar suport a l'acusació particular, que manté que els fets succeïts són constitutius d'un delicte d'agressió sexual, violació, i no tan sols d'abús sexual com dicta la sentència de La Manada.

Aquesta moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d´agressions sexuals inclou també la formació dels professionals del consistori manresà en perspectiva de gènere i violència masclista. Aquesta formació s´oferirà amb especial intensitat a aquells que ofereixen serveis directes a les dones.

La moció insta la revisió del codi penal i exigeix als òrgans judicials que, en la interpretació i aplicació del codi penal evitin basar-se en estereotips de gènere que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista. En comptes d´això reclama que siguin coherents amb el Conveni d´Istanbul del Consell d´Europa, sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica.

Jutges millor formats

La moció aprovada exigeix que es millori la formació dels jutges en aquest camp i manifesta el suport de l´Ajuntament de Manresa a les dones que són víctimes d´agressions sexuals. També anima a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el seu rebuig a la sentència del cas La Manada i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes "perquè volem ser lliures, no valentes".

Conxita Almarcha, del Consell Municipal de la Dona i membre de Lilium, ha intervingut al ple fent ús del reglament de participació ciutadana.