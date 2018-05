Manresa celebra el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia amb un acte institucional molt participat

Per segon any, l'Ajuntament de Manresa ha acollit al Saló de Sessions l'acte institucional del Dia Internacional contra la LGTIfòbia, que se celebra el dia 17 de maig per commemorar l'eliminació de l'homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l'OMS, el 17 de maig de 1990. Hi han assistit representants de tots els grups municipals, estudiants de secundària i públic en general, que gairebé han omplert la sala.

L'acte s'ha iniciat amb el parlament de Cristina Cruz, regidora delegada de Dona i Igualtat, que ha recordat que l'Ajuntament de Manresa, juntament amb el Consell Comarcal del Bages i el suport de la Diputació de Barcelona, està elaborant el Pla de polítiques LGTBI, amb l'objectiu de donar visibilitat a les persones d'aquest col·lectiu, detectar les seves problemàtiques i "fer un pas endavant en polítiques LGTBI i marcar un full de ruta d'accions per garantir la igualtat i el respecte a totes les persones".

La regidora ha demanat la col·laboració de grups municipals i d'altres municipis en el pla d'accions, que podria estar a punt a final de juny, perquè la "LGTBIfòbia ens afecta a tots". Cruz considera que hi ha molta feina a fer però "ens hem posat les piles per tal d'activar polítiques per tal que es pugu i viure respectant la diversitat sexual i afectiva" i ha posat en valor que per primer cop l'Ajuntament de Manresa ha destinat una partida a aquestes polítiques.

Seguidament ha pres la paraula Francisca Cifuentes, que ha presentat les línies mestres dels resultats de l'Estudi sobre bulling homofòbic a dos instituts de Manresa. Segons les seves conclusions, 6 de cada 10 estudiants han presenciat algun tipus d'agressió verbal o psicològica de caire LGTBIfòbic, si bé ha afirmat que es tracta "d'episodis puntuals d'una certa discriminació, que pot ser treballada". L'autora de l'estudi ha recomanat la introducció de més referents de la comunitat LGTBI entre els joves, que els permeti qüestionar-se els estereotips establerts, i que lluitar contra la desinformació és el camí per aconseguir posar fi a les discriminacions.

Seguidament, tres alumnes de batxillerat de l'institut Pius Font i Quer, Isabel Sánchez Espinar, Kaoutar Siki i Èlia Capdevila Graït, han llegit textos per posar-se a la pell de joves LGTBI i remarcar la dificultat que encara tenen per encaixar en el seu entorn social i familiar. Amb frases com "Sóc lesbiana, i què" o bé "Papa, sóc gai" començaven alguns textos, que enumeraven els conflictes amb què es poden trobar persones joves LGTBI i la dificultat que hi ha encara en la societat per acceptar la diversitat.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha pres la paraula per afirmar que "ja fa dos anys que a Manresa celebrem un acte institucional el dia 17 de maig, amb motiu del Dia Internacional contra la LGTIFòbia. I ho fem convençuts perquè, malauradament, és encara necessari posar sobre la taula el rebuig a la discriminació".

Valentí Junyent ha fet referència a l'estudi presentat, que "en què queda clar que continua havent-hi, a dia d'avui, situacions de discriminació a persones per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere. En aquest cas en centres de secundària, però malauradament les situacions de discriminació, de tota mena (des de males mirades fins a agressions) són presents encara avui en molts àmbits de la societat". També s'ha referit, com la regidora Cruz, al Pla que s'està duent a terme conjuntament amb el Consell Comarcal, perquè "estem convençuts que, en ple segle XXI, hem de defensar la plena llibertat de manera de ser i en la forma d'estimar i de viure la sexualitat de cada persona".

L'alcalde ha recordat que a Catalunya va ser pionera en aquest camp amb l'aprovació de la llei 11/2014, per garantir els drets del col·lectiu de persones LGTBI i ha deixat clar que a Manresa, "el Ple Municipal s'ha adherit unànimement a aquesta legislació i fa costat al Parlament en la lluita per la igualtat de drets, sense fissures", com ha quedat pal·lès també avui amb representants de tots els grups asseguts a la presidència del Saló de Sessions.

L'alcalde ha tancat el parlament afirmant que "a Manresa, , volem ser capital també en compromís permanent i actiu contra tota mena de discriminació i contribuir a la construcció d'una ciutat i d'un país més respectuós i divers encara", i ha confiat que "arribi un dia en què no calgui celebrar el 17 de maig, ni el 28 de juny (Dia de l'Orgull LGTBI). Mentrestant continuarem treballant per aconseguir una ciutat i un país més tolerant, obert i igualitari".

La segona part de l'acte ha consistit en la representació teatral "Això està degenerant", a càrrec de la companyia Taulet, formada per Tàtels Pérez, Laura Bataller, Guillem Cirera i Òscar Castellà, sota la direcció de Joan Maria Segura. Es tracta d'una peça teatral, amb dansa, música i interacció amb el públic, que qüestiona els estereotips de gènere i posa sobre la taula la diversitat d'opcions pel que fa a orientació sexual i identitat de gènere.