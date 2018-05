Mares de nens transsexuals advoquen a Manresa per acabar amb la discriminació

Mares de l´Associació Chrysallis, entitat que dóna suport a les famílies amb menors transsexuals, han demanat aquest dijous a la tarda, en un acte reivindicatiu celebrat al Passeig Pere III que es doni visibilitat a la condició de les persones transsexuals «per normalitzar» i acabar amb la discriminació. «Tothom ha de ser lliure de ser com vulgui i han de deixar de ser considerat una patologia», han reivindicat Noemí Mora i Esther Furadada, dues mares de l´entitat, en el manifest que han llegi en l´acte. Posteriorment, alumnes de l´institut Guillem Catà han fet teatre social representant diferents situacions quotidianes per posar de manifest la discriminació que pateixen les persones transsexuals. L´acte s´ha fet en el marc del Dia Internacional Contra la Homofòbia i al Transfòbia.

A les 8 del vespre, més de 50 persones han participat en la concentració convocada per l´Assemblea de membres del col·lectiu LGBTI del Bages, davant de Crist Rei. Representants del col·lectiu han destacat que a Catalunya i en el conjunt de l´estat espanyol van augmentar les denúncies per agressions homòfobes el 2017.