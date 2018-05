«No sortirem del govern de Manresa abans d'hora per marcar paquet»

Nascut el 1979 a Manresa, Marc Aloy i Guàrdia és arquitecte i l'actual primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i regidor d'Urbanisme i Llicències. Durant més de 10 anys va ser membre de l'equip directiu de la Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes, va ser un dels fundadors de l'espai cultural Via Fora! i actualment és soci d'Òmnium Cultural i de l'ANC, així com membre de Xàldiga.

Va començar la seva militància a ERC i a les JERC el 2000. Ha estat portaveu de les JERC de Manresa i de la Setena Regió, així com membre de l'Executiva Nacional de les JERC entre el 2001 i el 2003. Ha format part de l'executiva de Manresa i va ser-ne el president entre el 2013 i el 2015. Aquesta és la primera entrevista que concedeix després de ser ratificat per l'assemblea de militants com a cap de llista a les eleccions municipals del 2019.

Esquerra i Convergència es presentaran junts a les municipals a Manresa?

A priori no. I dubto que hi hagi un acord nacional, de fet a les dar-reres eleccions les dues formacions es van presentar separadament. Tenim uns projectes que convergeixen en alguns aspectes però venim d'unes formacions diferents i encara més en l'àmbit municipal, en què jo crec que és bo que hi hagi una pluralitat i que cada partit tingui un projecte que pot compartir moltes coses, però també trets propis.

Si no es presenten junts i guanya ERC espera que Convergència li faci costat?

Esperem trobar la complicitat d'una majoria de regidors de l'Ajuntament que ens facin costat. I si és Convergència, que jo crec que amb el programa actual és difícil que hi hagi altres majories, evidentment cal recordar que nosaltres, amb un regidor de diferència, vam donar suport a l'alcaldia de Valentí Junyent. Per tant, entendria que si la correlació de forces fos de signe contrari es pogués fer el mateix compartint un projecte comú per la ciutat.

Vostè, amb 18 anys de militància a ERC, va viure el tripartit de govern PSC, ERC, ICV. Un altra aliança de forces d'esquerres seria possible ara?

Una anècdota és que sóc militant des de l'1 d'octubre del 2000, evidentment en aquell moment no em podia imaginar que, 17 anys després, seria el dia que les nostres vides farien un gir tan important. Tornant al que demana, ICV no té representació municipal i el projecte del PSC i el d'Esquerra es troben, a hores d'ara, als antípodes.

El procés està sent titllat d'excloent, xenòfob, supremacista...

Això ho diuen aquells que després es fotografien amb membres de la ultradreta i partits racistes i feixistes. Que líders polítics del PP, PSC i Ciutadans diguin que nosaltres tenim un projecte excloent quan el que hem fet és donar la veu al poble, els deixa retratats.

I què em diu dels polèmics tuits del president Quim Torra? No són un símptoma?

Jo vaig de cara a barraca, cal que es pugui formar govern, que tirem endavant i els tuits probablement són desafortunats i per això el president ha demanat disculpes. Ara bé, el projecte republicà no és el president Torra, encara que sigui una peça important, és un projecte de llarg abast que aplega moltes sensibilitats diferents.

Què faria de diferent ERC a Manresa si ara ja és al govern?

Ens hem sumat a un govern en marxa que ja tenia les seves dinàmiques, algunes de les quals o s'han modificat o s'han adaptat i altres no. El gra de sorra que podem aportar és una forma de treballar comptant amb tota la ciutadania. Els mecanismes de participació són obsolets i els hem de canviar. La implicació de la ciutadania és fonamental i nosaltres volem aprofundir en una nova forma de treballar.

Vostè és candidat després que l'anterior candidat, Pere Culell, abandonés la política de manera sobtada i que l'alcalde expulsés del govern Mireia Estefanell. Són circumstàncies força accidentades...

Sí, i que han fet trontollar el nostre grup municipal, però, al final, el que han aconseguit és que ens cohesionem encara més.

Com creu que afectarà la seva candidatura a les relacions de coalició de govern?

De cap manera. Jo tinc molt bona relació amb l'alcalde, ha estat informat i tenim un any per continuar fent feina.

Es mantindrà la coalició fins al final o saltarà pels aires d'aquí a poc?

No, home, no! Som un govern sòlid. De cap manera sortirem del govern abans d'hora per marcar paquet. Aquest compromís amb la ciutadania el mantindrem fins al final, només faltaria!

Com serà la seva llista?

Un reflex de la societat que volem representar, amb gent que tingui un bagatge i gent nova. Si més del 15% de la població de Manresa procedeix de fora del nostre país nosaltres hem de reflectir-ho en la candidatura.

A més de visibilitzar la diversitat d'origen també es visibilitzarà la diversitat d'orientació sexual?

Sí, evidentment.

Esquerra no ha tingut tan a tocar l'alcaldia des de la recuperació de la democràcia, això suposa un plus de responsabilitat?

Evidentment, evidentment. No només volem fer els millors resultats de què siguem capaços, volem guanyar les eleccions municipals. Tenim 7 regidors, la primera força en té 8. Amb les dades a la mà no és una quimera que puguem mantenir els resultats assolits, millorar-los i, fins i tot, guanyar.

Si és alcalde, que és el primer que vol fer?

Tenir un record per l'últim alcalde republicà de Manresa, Francesc Marcet i Artigas, per la feina feta en l'assoliment de drets socials i la defensa dels valors republicans, que és pel que treballa Esquerra encara ara.