Viladordis reclama que el camí de la Salut deixi de ser una pista plena de sotracs

El conegut com camí de la Salut, que connecta el nucli de Viladordis –on viuen més d'un miler de persones– amb la carretera del Pont de Vilomara (la BV-1225) té els veïns i hortolans de la zona molt empipats. És un camí bàsicament de terra que les darreres pluges han empitjorat molt. El resultat: sots i el perill de deixar-hi algun tros del cotxe.

Regió7 va recórrer bona part del camí, que fa uns 850 metres i parteix del santuari de la Salut, amb un grup de veïns de Viladordis i hortolans del Pont de Vilomara per constatar-ne el mal estat. Llevat d'un tram que es va cobrir amb formigó, la resta és un camí de terra molt irregular i amb algun punt especialment perillós pels nombrosos sots que hi ha. A banda, en un tram s'ha esfondrat una part del lateral, i això ha fet que s'estrenyés la calçada i sigui un perill si hi passen dos cotxes alhora.

Els veïns expliquen que el camí no només l'utilitza la gent de Viladordis i la que viu a les cases que hi ha repartides pel nucli, sinó també la quinzena de pagesos del Pont de Vilomara que van al regadiu i moltes persones que es desplacen a Manresa o que van a treballar a Sant Fruitós de Bages procedents del Pont de Vilomara.

Ramona Riu, de ca l'Oriol, comenta que, quan se celebra algun casament al santuari, «han de venir-hi pel poble perquè si passen per aquest camí arriben desmuntats». Fa broma dient que al seu marit el van portar a l'hospital passant pel sender. «Ens el vam endur inconscient i va arribar pràcticament despert» pels bots a causa del camí.

Teresa Vasco, de les Marcetes, explica que al president de l'associació de veïns, Josep Duocastella –que ho ha reclamat diverses vegades–, li van dir que l'Ajuntament té la intenció d'arreglar-lo de cara a la tardor, però per a ells és massa tard perquè està molt deteriorat i el que convé, diuen, és asfaltar-lo d'una vegada i fer-ho ben fet. Personalment, apunta que el regidor de Mobilitat, Jordi Serracanta, també s'hi ha compromès diverses vegades. «Ens diu que ja es farà, però no es fa». Afegeix que «quan l'arreglen i ve una màquina de l'Ajuntament, l'únic que fan és anar rascant les vores». Lamenta els diners que s'han gastat per fer un carril bici a Viladordis i que no se n'hagi destinat cap a aquest vial. «Anys enrere l'arreglaven l'home de la Ramona i el meu, però el meu va dir: prou! Quan no puguem passar nosaltres tampoc no podran passar els altres».

Riu recorda que, «antigament, estava projectat que el camí fos una carretera fins al Guix i que enllacés amb la que va a Berga, però els cèntims van anar a alquitranar el carrer de Sant Pau i aquí ens vam quedar a la Lluna».