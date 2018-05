El Centre Històric de Manresa aplega 350 alumnes en una matinal dedicada a filosofar

350 alumnes de primer de batxillerat de vuit centres de la Catalunya Central participen aquest matí de divendres pel Centre Històric de Manresa en la 6a Jornada Filosofia a Secundària Catalunya Central. Coordinada pels professors de filosofia Xavier Valls i Mercè Garcia, la jornada acosta la filosofia als nois i noies amb una desena d'activitats pràctiques i molt originals repartides per la plaça de Sant Domènec, la Plana de l'Om, el Centre Cultural el Casino i el carrer de Sant Miquel. Es tracta d'una iniciativa única a Catalunya.

Fer un aforisme filosòfic, preparar una lletra de denúncia d'un tema de rap i cantar-lo; debatre sobre el mal en l'ésser humà a partir d'un documental que explica un experiment fet per un psicòleg als Estats Unuits; les paridòlies, consistents a trobar racionalitat en un món que no ho és (per exemple, veure la imatge de Crist en una torrada); plantejar situacions concretes en les quals podem prendre diferents decisions i veure quins valors les orienten; gravar en vídeo gent del carrer a partir d'una sèrie de frases; prendre imatges amb el mòbil i penjar-les a Instagram (#fotofilosofiamanresa2018) sobre el lema de la jornada d'enguany (la frase de Marie Curie "A la vida deixem de tenir por quan comencem a comprendre"); donar un nou sentit a les paraules dels diaris; demanar a la gent que escriguin una experiència i comentar-la i identificar els principals reptes mundials i plantejar-se si un altre món és possible. Són els reptes plantejats pels professors de filosofia responsable de l'activitat als alumnes que hi participen.

El professor de filosofia del Pius Xavier Valls explica que la iniciativa va sorgir quan l'assignatura de filosofia, que tant ha posat de moda la sèrie "Merlí" perillava de desaparèixer, convertida cada vegada més en un reducte a a les aules. Les jornades la reivindiquen amb una activitat molt pràctica que, una vegada realitzada, es pot consultar en un blog creat per a l'ocasió.

Els centres participants són: l'Institut Pere Fontdevila de Gironella, l'Institut Guillem Catà de Manresa, l'Institut Lacetània de Manresa, l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, l'Institut Pius Font i Quer de Manresa, La Salle Manresa, l'Institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitos de Bages i l'Institut Tona de Tona.