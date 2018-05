El govern defensa que els vigilants facin avisos de denúncia fora de la zona blava

Una cosa que no se sabia és que vigilants de la zona blava de Manresa ja han fet avisos de denúncia a conductors per haver aparcat malament fora de la zona blava.

Ho va fer públic ahir el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Maria Sala, sense concretar el nombre d'avisos de denúncia, però va assegurar que es tractava d'una xifra baixa.

Sala va intervenir per rebutjar l'acció de nul·litat interposada per CCOO, sindicat majoritari entre els treballadors de la zona blava, per considerar que al personal de l'empresa privada que gestiona l'estacionament en superfície sota control horari se l'està obligant a envair les competències de la Policia Local de Manresa.

El recurs administratiu presentat pel sindicat volia anul·lar l'acord de modificació de la zona blava que incloïa que els vigilants controlessin també que es garanteixi la disciplina viària a les zones de càrrega i descàrrega, parades de busos, passos de vianants i espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. CCOO considera que l'acord s'havia pres prescindint absolutament del procediment establert i vulnerant normes de rang superior.

Els 15 regidors de CDC i ERC van tombar aquesta pretensió. El regidor de Seguretat Ciutadana va explicar que l'acció de nul·litat quedava descartada perquè no és cert que l'acord s'hagués de publicitar, així que no és que s'hagi «prescindint totalment i absolutament del procediment establert», com deia CCOO, sinó que el sindicat l'erra a l'hora de considerar que això era necessari, ja que «en cap cas és una norma amb rang de llei o de naturalesa reglamentària ni una disposició administrativa que necessiti publicació en diari oficial».

Des de l'oposició, tant Felip González (PSC) com Jordi Masdeu (CUP) van criticar que el govern descartés el requeriment de CCOO per un tema de forma, quan el que interessava debatre era el fons de la qüestió: si s'estava fent que els vigilants de la zona blava assumissin funcions que són pròpies de la Policia Local sense tenir ni el principi d'autoritat, ni la formació necessària, ni la remuneració que pertocaria, o sigui, si se'ls feia fer de policies sense ser-ho.

Sala va respondre que s'estava confonent un defecte de forma amb una petició que «no té cap mena de base legal per ser realitzada».

Va assegurar que en cap cas s'ha posat pressió a la concessionària perquè posés sancions, i el que es persegueix és una millora de la mobilitat de la ciutat amb unes accions que estan avalades per informes jurídics positius.