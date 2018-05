L'alberg del Carme acollirà una seixantena de menors immigrants fins al setembre

Aquest estiu, a l'alberg del Carme no hi haurà pelegrins o passavolants. Entre final de maig i setembre (inclòs), va informar ahir el departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Regió7, una seixantena de menors immigrants arribats a Catalunya sense acompanyament i que, per tant, estan sols, s'instal·laran a l'alberg manresà, que quedarà convertit durant aquest temps en un centre de primera acollida de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Els menors que s'estaran a l'alberg de Manresa –que és un equipament que depèn de la Generalitat– són ara en un del Maresme, on durant l'estiu es faran activitats que era molt difícil moure a un altre lloc, han explicat les fonts del departament. Com que a Manresa no passa el mateix, s'ha decidit portar-hi els menors els mesos esmentats, temps durant el qual només hi seran ells. Després, tornaran a l'alberg del Maresme.

A Catalunya, l'any passat hi van arribar 1.500 menors d'edat no acompanyats. Nens de 15 a 17 anys, la majoria, i del Marroc, bàsicament, que vénen per treballar i ajudar les seves famílies. Van ser el doble que el 2016 i el triple de dos anys abans. Això, comenten les fonts del departament, va obligar la DGAIA a crear centres de primera acollida per encabir-los, alguns dels quals situats en albergs. Amb els infants hi haurà educadors per acompanyar-los a l'hora de fer activitats educatives.