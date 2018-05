Los Vivancos ballen per sor Lucía

Al convent de Santa Clara, ahir a la tarda, no només hi havia les monges que hi viuen, inclosa sor Lucía Caram. El grup de dansa Los Vivancos –integrat per sis germans– hi va anar a presentar la gala benèfica que oferirà el 24 de maig al teatre Tívoli de Barcelona de l'espectacle Nacidos para bailar, que servirà per ajudar dues iniciatives solidàries, una de les quals és el projecte Invulnerables contra la pobresa infantil impulsat per Caram a Manresa. En la presentació a la nau gòtica del convent, Los Vivancos van estar acompanyats per la canalla d'Invulnerables, amb qui van ballar una mica. És la segona vegada que donen un cop de mà a Caram.