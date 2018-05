Maniobra pels 552.000 euros d'interessos a pagar per una expropiació a la Bonavista

El jutge ha reclamat a l'Ajuntament de Manresa que pagui els 552.094 euros d'interessos de l'expropiació del número 98 de la car-retera de Vic i el govern municipal es troba en plena maniobra per poder-ho fer.

En el ple municipal de dijous es va aprovar una modificació de crèdits per fer possible un pagament que culminarà el finançament d'aquesta expropiació necessària per a l'execució de l'operació urbanística de la rotonda de la Bonavista.

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, va explicar que l'Ajuntament ja ha pagat la totalitat del principal, però encara resta pendent fer front al pagament dels interessos de l'expropiació de la car-retera de Vic, número 98.

Segons va afirmar Sala, «estàvem pendents que es demanés des del jutjat que es fes front a aquesta liquidació. L'any passat no ens van dir res i aquest any sí, i ara s'han d'habilitar recursos».

Els 552.094 euros que es necessiten sortiran de tres àmbits diferents.

El primer té a veure amb el fet que la fase segona de les obres de millora del Museu Comarcal de Manresa ha quedat pendent de nova adjudicació. Això ha tingut com a conseqüència que la fase tres no sigui executable dintre d'aquest any, tal com estava inicialment previst, perquè s'havia de fer un cop conclosa l'anterior.

Així que els 435.000 euros d'endeutament que eren els recursos que hi havia passen a finançar, en part, els interessos de l'expropiació de la finca de la Bonavista.

Una altra operació al carrer del Camp d'Urgell, per a la qual hi havia una partida de 43.500 euros, s'ajornararà a l'any 2019 i els diners es destinaran a la sentència.

Per acabar de completar la xifra hi ha una partida prevista d'interessos de demora de 100.000 euros, dels quals 73.594 euros passaran a completar la quantitat requerida i encara quedaran diners a la partida per a futures operacions.

L'expropiació del número 98 de la carretera de Vic, necessària per a l'execució de l'operació urbanística de la rotonda de la Bonavista, va ser valorada per sentència judicial en 2.058.207 euros, que es preveien pagar entre el 2014 i el 2017.

Aquests diners corresponen a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2012, en què condemnava l'Ajuntament a pagar 1,7 milions d'euros més interessos (segons una proposta de pagament fraccionat presentada per l'Ajuntament, la suma total era de 2,4 milions).