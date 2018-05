L'èxit dels nous espais demostra que l'ExpoBages encara té marge per créixer

L´organització fa un balanç positiu del certamen i es destaca la bona resposta del nou espai al carrer Josep Maria Planes amb la demostració d´oficis artesans i les activitats infantils

Els expositors i els comerciants del centre de Manresa tenen ganes l'ExpoBages conquereixi nous carrers i es faci més gran. Cinc anys després que el certamen abandonés el palau firal, tots els agents implicats en l'organització asseguren que és un format consolidat que ha tingut èxit, i per aquest motiu el repte és créixer. Aquest any s'han programat activitats a nous carrers del voltant del Passeig per comprovar si els visitants es feien seus els nous espais, i la conclusió és que sí.

La 38a edició de l´ExpoBages s´ha tancat aquest vespre a Manresa amb un balanç satisfactori per part de l´organització. El públic ha respòs durant tota la jornada de diumenge i s´ha fet seu el centre de Manresa, que ha estat escenari de nombroses activitats i ha mostrat el potencial econòmic, social i cultural de la capital del Bages. Els expositors han ocupat el Passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec i el Centre Històric en una fira que continua introduint novetats amb encert. Aquest any l´espai del carrer Josep Maria Planes i Carrasco i Formiguera ha tingut una gran acceptació per part del públic familiar que ha participat de les activitats infantils i també ha descobert la mostra d´oficis artesans i brocanters.

L´organització de la fira ha distingit Guixés Grup, expositor amb el producte més innovador, i VINYLFAST, expositor amb el millor disseny en aquesta edició i ha valorat l´aportació de Súria, que ha estat el municipi convidat aquest 2018. Ahir al vespre es va poder seguir l´espectacle Salats! a la plaça Major en una vetllada en què els cellers i els restaurants del territori van proposar una activitat gastronòmica que va tenir un gran èxit.

Un dels grans reclams de l´ExpoBages ha tornat a ser el sector de l´automoció. Les diferents marques han exposat els darrers models al carrer Guimerà i a la Muralla durant tot el cap de setmana en què s´han venut un total de 74 cotxes. El sorteig amb el val de descompte de 3.000 euros, a què optaven totes les persones que han adquirit un cotxe en el marc de la fira, ha estat per a una clienta del concessionari AutoBages SA.