La plaça Major s'omple d'amants del vi en la festa manresana dels cellers catalans

Malgrat el patac d'aigua d'ahir a la tarda, els amants del vi tenien ganes de tastar les copes que servien els cellers que van participar a la Festa dels Vins Catalans. La mostra va començar més tard del previst com a conseqüència de les intenses precipitacions, però l'organització no volia decebre els visitants ni els responsables dels cellers d'altres punts de Catalunya que s'havien desplaçat a Manresa.



A les 7 de la tarda, un cop va parar la pluja, els vinicultors van treure les ampolles i va començar la festa a la plaça Major. Tot i que els tiquets es podien comprar anticipadament, des que els cellers van començar a omplir copes, es va acumular una cua considerable al punt de venda de tiquets, fet que evidenciava les ganes que tenien els visitants de degustar el vi dels cellers que ahir van participar a la cita anual de Manresa. Tot i que la mostra va començar amb retard, aquest any la mostra va acabar més tard, a les 11 de la nit. I és que els visitants, a part de tastar els vins, també van poder menjar les tapes que van elaborar deu restaurants de Manresa. El preu era de 25 euros. «No serveixen poca quantitat, sinó que els participants poden menjar bé amb les tapes que serveixen», explicava Christian Carné, del Petit Celler, establiment organitzador del certamen. «Estem satisfets amb la introducció de les tapes a la festa perquè aconseguim fer un esdeveniment que és fruit de la suma de l'esforç de més gent», afegia.



A les 8 del vespre s'havien venut uns 400 tiquets, però l'organització esperava vendre'n fins a la nit més de 800. A la Festa dels Vins van participar 35 cellers de Catalunya, quatre dels quals eren del Bages. «Era molt complicat parar-ho per la pluja perquè hi havia responsables de cellers que han fet dues hores de viatge i, a part, els restaurants ja tenien les tapes preparades. Quan hem vist que ja no plovia, ho hem muntat tot en un moment», explicava Carné.



Ahir es va celebrar la vuitena edició de la Fira dels Vins Catalans, i Carné assegura que al llarg d'aquest temps hi ha fins i tot gent de fora del Bages que espera aquesta cita. «A la tarda hem rebut trucades de gent de Vic, Girona, Cervera i Barcelona per saber si se suspenia la festa per la pluja», assegurava. És la segona vegada que l'organització fa coincidir l'esdeveniment vinícola amb l'ExpoBages i asseguren que el balanç és molt positiu. «Ens ho van demanar l'any passat i vam quedar molt satisfets pel nombre de participants, i creiem que a partir d'ara ho farem sempre així», explicava. Els organitzadors asseguren que cada cop els visitants entenen més de vi i això satisfà alhora els cellers, que poden vendre millor el producte.