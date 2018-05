Les precipitacions impedeixen a l'ExpoBages omplir massivament el Passeig i el Barri Antic

Les precipitacions van impedir que l'ExpoBages omplís massivament ahir el Passeig i els carrers del Barri Antic que acull el certamen. Les expectatives eren altes perquè els organitzadors van parlar, de nou, del creixement de la fira i insistien en haver trobat un format en què l'èxit està assegurat. Però ahir no va ser possible veure la imatge del passeig de Pere III atapeït per culpa de la pluja. Els organitzadors del certamen multisectorial esperen la clemència del temps avui.



Els manresans, però, tenien ganes de fira. Entre les 4 i les 7 de la tarda el Passeig estava pràcticament buit, i els expositors estaven de braços plegats mirant com plovia. Però a partir d'aquella hora, un cop els núvols amenaçadors van desaparèixer, el Passeig es va animar i l'ambient va tornar a la fira manresana, tot i que s'hi podia passejar sense problemes i en cap moment va estar atapeït. Tot i que a les 7 de la tarda va parar de ploure, les temperatures eren fresques per ser el mes de maig.



Els expositors es lamentaven de no poder haver promocionat o venut els seus serveis i productes per la baixa participació a les primeres hores de la tarda. «A fires com l'ExpoBages nosaltres aconseguim fer vendes, però a la tarda no n'hem pogut fer perquè gairebé no hi havia ningú al Passeig», explicava Jordi Meléndez, del grup d'assegurances Agrupació. Expositors d'altres empreses i negocis de la ciutat també es lamentaven de la baixa presència de visitants per la pluja.



Alguns dels actes es van haver de suspendre per culpa de les precipitacions. No van poder actuar els Diables de Xàldiga, es van cancel·lar les actuacions de la Plana de l'Om i les que havia programat la Federació de Veïns de Manresa a la plaça d'Espanya.



«Les precipitacions ens han perjudicat durant unes hores, però el cert és que a partir de les 7 ha sortit força gent al carrer i al final hi ha hagut ambient», explicava el gerent de Fira Manresa, Joan Haro, i afegia que alguns expositors van estar atenent visitants més enllà de l'hora de clausura. «L'hora de tancar era a dos quarts de 9, però hi ha hagut expositors que aquella hora encara estaven parlant amb visitants perquè al vespre hi havia moltes persones encara al carrer», afirmava el gerent de Fira Manresa.



Al matí, semblava que les previsions de pluja no s'havien de complir. Feia sol i les temperatures eren molt agradables. Fins al migdia hi havia força persones passejant pels Passeig i gairebé totes les terrasses estaven plenes. L'ExpoBages arribarà al punt final avui al vespre.