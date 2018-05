Els promotors de La Carpa del Riu lluiten per no haver de tancar portes

Els promotors de La Carpa del Riu estan lluitant per no haver de tancar portes en l'any del 25è aniversari de la seva obertura. La discoteca funciona a través d'una concessió que l'Ajuntament va adjudicar el 1993 i que acaba el mes d'agost, tot i que l'oferta d'oci nocturn pot continuar mig any més, segons especifica la mateixa llicència. Els responsables del local defensen l'èxit del negoci i els beneficis de la ciutat de tenir un local com La Carpa del Riu a poca distància del Barri Antic, i asseguren que han presentat una proposta perquè la discoteca sigui compatible amb la intenció del govern municipal d'arranjar aquesta àrea de Manresa per fer-hi una bona continuïtat de recor-reguts verds al costat del riu Cardener. La Carpa del Riu va donar el tret de sortida a la nova temporada divendres a la nit.

Tot i que els responsables de La Carpa del Riu no tiren la tovallola i treballen per la continuïtat del negoci, l'Ajuntament de Manresa ha assegurat a aquest diari que la concessió és improrrogable i, per tant, encara que el govern municipal no hi iniciï cap actuació, La Carpa del Riu no podrà tornar a obrir les portes un cop acabi la temporada. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va explicar en el ple del febrer de l'any passat que l'espai forma part del parc del riu Cardener i que en aquests moments a la ciutat li convé que hi hagi una bona continuïtat de recorreguts verds, més que no pas «el manteniment d'un espai privatitzat amb molt poca utilització al llarg de l'any». Tot i això, els responsables polítics encara no han posat data a les actuacions que hi volen fer.

Malgrat la contundència en què s'expressa el consistori, els responsables de La Carpa del Riu afirmen que no han rebut aquesta negativa rotunda per part de l'Ajuntament i afegeixen que en aquests moments mantenen converses amb els responsables municipals perquè la discoteca no hagi de tancar portes. «És una qüestió de voluntat política i la concessió és prorrogable. Confiem que no sigui el darrer any. De fet, nosaltres treballarem com si no ho fos», explica el responsable de la societat propietària de La Carpa del Riu, Jordi Cortés.

Tot i que els propietaris no han especificat a aquest diari quin projecte han presentat a l'Ajuntament per fer compatible el negoci amb les actuacions que hi volen fer a l'entorn del Cardener, Cortés indica que «és una proposta adaptada al model d'oci nocturn actual, ja que potser ara no fa falta disposar de tant espai». També assenyala que és «respectuós amb l'entorn, com sempre».



«El negoci funciona»

Els responsables de La Carpa del Riu destaquen els 25 anys de vida per avalar la viabilitat de l'oferta d'oci nocturn en aquest punt de la ciutat. «La trajectòria demostra que hem fet una feina ben feta i tots els inputs són positius. Si només haguéssim estat en marxa tres estius, ja hauríem vist que estàvem equivocats des d'un bon principi, però no ha estat així», afirma Cortés.

El propietari de La Carpa del Riu remarca la importància d'on és situada la discoteca. «Des del barri vell i el centre de la ciutat s'hi pot anar a peu, i una oferta d'aquest tipus amb aquesta ubicació no es troba a gaires ciutats més de Catalunya», afegeix.

També defensa que actualment «no hi ha malestar veïnal», malgrat que anys enrere hi hagués queixes pel soroll. A més, Cortés assegura haver percebut certa preocupació per part dels restauradors del barri vell de Manresa davant la possibilitat que La Carpa del Riu no estigui oberta l'estiu que ve. «Pel que fa a política municipal, seria una errada perquè creiem que som un motor per a restaurants i terrasses», opina el propietari de la discoteca.



L'aniversari dels 25 anys

La Carpa del Riu celebra els 25 anys de vida, i al llarg de l'estiu hi haurà activitats per celebrar-ho. La festa d'aniversari tindrà lloc el mes de juny, tot i que encara no se n'ha concretat el dia. «A part, també tenim la intenció de portar algun famós i DJ de renom per acontentar tots els públics», explica Cortés.

Els responsables d'aquesta discoteca manresana asseguren tenir una clientela «molt fidel» i la seva intenció és fer una agenda festiva aquesta temporada per satisfer les persones que habitualment van a gaudir de La Carpa del Riu les nits d'estiu.