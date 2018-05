Suspenen una bona part de les actuacions de la Plana de l'Om

La Plana de l'Om, al centre neuràlgic de la ciutat, s'havia de convertir ahir en l'altaveu de la intensa activitat cultural del centre històric de la ciutat. Les precipitacions d'ahir a la tarda, però, van obligar a suspendre la majoria dels actes programats. Al migdia, quan feia bon temps i les temperatures eren agradables, l'actuació dels bagencs Anaïa Vila i Mateu Peramiquel va satisfer el públic assistent a la Plana de l'Om, que aquella hora no era nombrós. Van interpretar cançons lentes de jazz. La iniciativa vol impulsar la Plana de l'Om com a espai de l'ExpoBages.



El tast cultural que l'organització havia preparat sota el nom d'«El batec del centre històric» tenia com a finalitat exhibir a la tarda les actuacions més animades. S'havia de fer una exhibició reduïda de la Manrussionica i una jam session. No va ser possible.



Manresa Turisme i el comissionat del Centre Històric, impulsors de la iniciativa, esperen que el temps acompanyi avui. A dos quarts de 12 del migdia hi actuarà la banda manresana El amante virgen, i a partir de les 5 de la tarda hi haurà un petit tast d'El mercat de música morta de Manresa –amb la interpretació de cançons de mites de la música que han mort–; el Festival de Jazz del Vermell; i Tarima, que impulsa talent emergent.