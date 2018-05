Els firaires de les atraccions reclamen més promoció de la zona dels Trullols

Els firaires han instal·lat les atraccions al polígon dels Trullols per segon any, molt a prop de la zona recreativa del Bages Centre. Tot i que els més veterans consideren que la ubicació anterior –l'avigunda Francesc Macià– era més beneficiosa perquè està més connectada amb el centre de la ciutat i l'espai on té lloc l'ExpoBages, ja han acceptat que els Trullols s'ha convertit en el nou indret de les atraccions. Demanen, però, més promoció de la nova ubicació perquè consideren que el fet de no estar en un emplaçament més cèntric els treu clients. El mal temps del cap de setmana, a més, els ha perjudicat.



«Faria falta promocionar-ho més perquè els visitants de la fira han de venir aquí expressament. No es troben les atraccions tot passejant per la ciutat», comentava ahir Josep Maria Oliver, un dels firaires veterans. A part, considera que l'Ajuntament hauria de condicionar el solar perquè els firaires puguin instal·lar millor les atraccions. Jordi Canal, un altre d'històric, opina el mateix i diu que fins a les atraccions s'hi apropen famílies a hores concretes i que no ve contínuament gent, tal com passava quan estaven ubicats a l'interior de la ciutat.



La pluja de dissabte i els núvols d'ahir a la tarda els van afectar de ple. Un dels moments més concor-reguts als Trullols va ser diumenge al matí. Dissabte a la tarda, com a conseqüència de les precipitacions, no hi va anar ningú i al vespre, quan va deixar de ploure, tampoc. Els responsables de la UBIC diuen no veure clara encara la nova ubicació de les atraccions, però eviten entrar en una pugna amb el consistori i es conformen.