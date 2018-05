L'èxit dels nous espais demostra que l'ExpoBages encara té marge per créixer

Els expositors i els comerciants del centre de Manresa tenen ganes que l'ExpoBages conquereixi nous carrers i es faci més gran. Cinc anys després que el certamen abandonés el Palau Firal, tots els agents implicats en l'organització asseguren que és un format consolidat que ha tingut èxit, i per aquest motiu el repte és créixer. Aquest any s'han programat activitats a nous carrers del voltant del Passeig per comprovar si els visitants es feien seus els nous espais, i la conclusió és que sí.



L'ExpoBages es va cloure ahir amb una bona valoració dels organitzadors, malgrat que dissabte a la tarda durant unes tres hores gairebé no hi va haver visitants a causa de la pluja. Ahir, però, la concurrència de visitants era important. La mirada estava fixada en els nous espais de la mostra multisectorial, el carrer Josep Maria Planes i la plaça de les Oques. Aquests emplaçaments han acollit al llarg del cap de setmana una mostra d'oficis antics, jocs infantils i un aparador de brocanters. De fet, és una àrea que està connectada al Passeig, i els visitants que passejaven ahir per aquest punt de la ciutat s'aturaven encuriosits per veure els artesans.



«La gent ha passejat per aquests nous espais. L'any que ve ho hem d'organitzar millor i fer-hi altres activitats. Els brocanters van plegar veles davant les intenses precipitacions de dissabte a la tarda i ja no hi van tornar. Però la intenció és consolidar els nous espais de cara a les properes edicions», explicava ahir Llorenç Juanola, president de la comissió organitzadora del certamen. L'objectiu de cara a properes edicions és estendre l'ExpoBages pel carrer Carrascó i Formiguera i acabar d'ocupar el Guimerà. Una necessitat sobretot per al sector de l'automoció, ja que els concessionaris presents a la fira han expressat la voluntat d'exposar-hi més vehicles. Es tracta d'un dels sectors més importants a la fira.



A diferència de dissabte, quan el mal temps va impedir veure els carrers plens, la jornada d'ahir va ser molt concorreguda, sobretot al matí. «Ho hem salvat bé perquè fins al migdia ha vingut moltíssima gent», afegia Joan Haro, coordinador de fires de Fira de Manresa. Aquest any també s'ha consolidat un nou espai, el de la Plana de l'Om. L'any passat ja s'hi feia la promoció turística de la comarca, i ahir les actuacions que es van fer en el marc d'«El batec del Centre Històric» -una iniciava per promocionar la intensa vida cultural d'aquest punt de la ciutat- també hi va aplegar un públic considerable ahir, després que la pluja obligués a suspendre les actuacions de dissabte a la tarda.



La presidenta de la UBIC, Tània Infante, també aposta pel creixement del certamen perquè més botigues es veuran beneficiades per l'afluència de visitants.