La majoria de botigues del centre obren per captar clients a la caça de descomptes

No és un dia de supervendes als establiments del centre de Manresa, però la majoria dels que hi ha al carrer Guimerà –el principal eix comercial de la ciutat– van apujar la persiana ahir. Els clients que hi entraven eren els que volien aprofitar els descomptes especials de la fira que oferien els establiments. «Qui se'n beneficia més són les botigues de roba, però obrir el diumenge que se celebra l'ExpoBages és una manera de fer ciutat», comentava la presidenta de l'Associació de Comerciants del carrer Guimerà, Neus Uró.



Ahir va ser el dia més concorregut del cap de setmana, sobretot al matí. Tot i que als establiments del centre s'hi veia gent que miraven les ofertes de les botigues, la majoria de visitant anaven a passejar i a gaudir de l'ambient de la fira.



La presidenta de la UBIC, Tània Infante, explicava que «molts dels establiments de l'associació tenien la intenció d'obrir, i aprofitar l'alta presència de gent als carrers del centre». També afegia que l'obertura del comerç el dia de la fira és «apostar per la ciutat».