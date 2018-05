Manresa commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Manresa, en col·laboració amb el Consell Municipal de la Dona i altres entitats de la ciutat, organitza de nou una campanya per commemorar el Dia Internacional d´Acció per la Salut de les Dones que tindrà lloc el dilluns 28 de maig i que proposa una dotzena d´ activitats com ioga i teatre en espais públics, xerrades i tallers, etc. que s´allargaran fins al mes de juny.

En la presentació del programa d´actes hi ha assistit la regidora de la Dona i d´Igualtat de l´Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz; Veronica Soto per part del Consell de la Dona; i la terapeuta Diana Pinzón. També les ha acompanyat la tècnica municipal, Carme Batista.

Es tracta d´una mobilització a nivell mundial que te per objectiu fer visible la desigualtat de les dones en termes de salut, fomentar accions positives per afavorir-la i reivindicar el compromís de les administracions amb aquests objectius.

El sexe és un element rellevant que explica diferències en la salut. Històricament però s´ha accedit a l´avenç mèdic a través d´un model masculí, posteriorment generalitzat al femení. Actualment, l´evidència científica demostra que existeixen diferències de gènere entre els homes i dones quant a la salut, que s´han de tenir en compte per tal de garantir la prevenció, la major precisió en el diagnòstic i la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades eficientment per les seves problemàtiques.



Programa d´actes

Dinamització dels espais lúdics i de salut. Activitat gratuïta amb personal tècnic especialista al parc Ramon Estrada (Escodines), cada dilluns a les 10.45 h; al parc del Museu de la Tècnica, cada dimecres a les 10.45 h; al CAP Sagrada Família, cada dijous a les 10.45 h. Organitzen: Regidories d´Esports i Gent Gran. Durant el mes de maig i fins al 21 de juny.

Dona Onada: taller de moviment, creativitat i dansa. Enfortiment del vincle entre dones a traves del llenguatge verbal, corporal i artístic, a càrrec de Queralt Jorba, psicòloga i ballarina, i Queralt Altarriba, psicòloga i fotògrafa, al Casal de les Escodines, de 10 a 12 h. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Dijous 24 de maig .

. Xerrada "El plaer de ser dona", sobre com gaudir de les diferents etapes de la vida de forma positiva i saludable, a càrrec de Bea Almenar, metgessa nutricionista, al SIAD Montserrat Roig (c/ Canal, 6, 1r pis), a les 10 h. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Dilluns 28 de maig .

. Sessió de Mindfullnes. Enfocament de l'atenció en les pròpies emocions, pensaments i sensacions que es produeixen en el moment present, a càrrec de Rosa Manyas, psicòloga especialitzada en patologia dual, acceptació i compromís, al Centre Cívic Font dels Capellans, a les16.45 h. Organitza: Associació de Salut Mental del Bages. Dilluns 28 de maig .

. Taller de confecció de coixins solidaris. Els coixins tindran com a objectiu agrair les donacions que es realitzin per la construcció del nou Hospital de Dia d´Oncologia, al SIAD Montserrat Roig (c/ Canal, 6, 1r), a les 18 h. Organitza: Associació l´Olivera. Col·laboren: Althaia, Byetsa, La Caseta de la Glòria, Manubens i Merceria Sangrà. Dilluns 28 de maig .

. Teatre al carrer: XXL (King Size), peça tragicòmica que tracta sobre salut, dona i estètica, a càrrec d´Impacta´t Teatre, a la plaça Sant Domènec (en cas de pluja es farà a l´ Auditori Plana de l´Om), a les 19 h. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Dimarts 29 de maig .

. Dona Onada: taller de moviment, creativitat i dansa, enfortiment del vincle entre dones a través del llenguatge verbal, corporal i artístic, a càrrec de Queralt Jorba, psicòloga i ballarina, i Queralt Altarriba, psicòloga i fotògrafa, al Casal de les Escodines, de18 a20 h. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Dimecres 30 de maig .

. Visita guiada a l´exposició "Néixer a Manresa, memòria, art , pedagogies", espai per compartir la memòria del néixer des de l´experiència personal i en la diversitat cultural, a l'Espai Memòries del Museu Comarcal de Manresa, a les 18 h. Organitzen: SIAD Montserrat Roig i Museu Comarcal de Manresa. Dijous 31 de maig .

. Xerrada Salut menstrual i sexualitat: Mites vs realitats, a càrrec de Diana Pinzón, terapeuta menstrual, al Centre Cultural el Casino, a les 19 h. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Divendres 1 de juny .

. Sessió de ioga a l´aire lliure, a càrrec de Laia Valls, professora de ioga, al parc de Seu, a les 10 h. Organitza: Consell Municipal de la Dona. Diumenge 3 de juny.

Xerrada "Vols conèixer els secrets de salut i bellesa de les dones magrebines?", a càrrec de representants de l´ Associació Al Noor, al Centre Cultural del Casino, a les 17 h. Organitza: Associació Al Noor. Dimecres 6 de juny.



Per inscripcions i més informació: siad@ajmanresa.cat o trucant al 93 875 23 10.