Tirallongues ja és colla castellera oficial de vuit

Manresa va viure el diumenge 20 de maig una impressionant jornada castellera de la mà de la colla local dels Tirallongues de Manresa, la Colla Jove de Tarragona i dels Castellers d´Esparreguera, en motiu de la diada castellera de Fira de Maig.

S´iniciava la diada amb els tradicionals pilars d´entrada. Tres pilars de 4 per part de Tirallongues, un pilar de 4 de la Colla Jove de Tarragona i dos pilars de 4 per part dels Castellers d´Esparreguera.



Una actuació solvent

Per la primera ronda de castells Tirallongues mostrava un 5d7 molt solvent i sense masses problemes. A segona ronda arribava el moment històric per la colla, esclatava l´alegria i l´eufòria dels castellers després de descarregar un 4d8 molt ben treballat, els manresans es proclamaven colla castellera oficial de vuit pisos, un 4d8 que a més quedava registrat com el més matiner que la colla descarregava en una temporada, per tercera ronda descarregaven un fantàstic 2d7, a quarta ronda mostraven 2 pilars de 5 i finalitzaven la jornada a dos pilars de 4.

La Colla Jove de Tarragona es marcava també aquesta jornada com a diada important, desplaçant a més de 250 efectius i mostrant castells de gamma alta. Iniciaven la primera ronda descarregant un 3d8, a segona ronda mostraven 4d8, a tercera ronda executaven el seu primer 9d7 de la temporada, per quarta ronda descarregaven 3pilars de 5 i finalitzaven amb 3 pilars de4.

Per la seva part Castellers d´Esparreguera sortien amb un 3d7 a primera ronda, un 4d7amb agulla a segona, un 4d7 a tercera i un pilar de 5 aixecat per sota a quarta i tancaven la seva jornada amb dos pilars de4.

Després d´una espectacular passada temporada, els Tirallongues es van confirmar diumenge com a una de les colles importants dels país elevant el seu nivell com a colla oficial de vuit pisos, una gesta que a més arriba en un moment molt especial per la colla ja que es troba en la celebració del seu 25è aniversari.