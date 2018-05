La venda de cotxes repunta el darrer dia després d'un dissabte nefast per la pluja

Els responsables de vendes dels concessionaris presents a la fira com a mínim van tenir la satisfacció de dir que el volum de vendes va ser igual que el de les edicions anteriors de l'ExpoBages. Després d'un dissabte molt fluix a causa de les precipitacions, la jornada d'ahir va ser bona pel que fa a vendes. Els responsables dels concessionaris deien que hi ha clients que esperen el cap de setmana del certamen per aprofitar els descomptes que s'hi fan. Malgrat el temps, es van vendre un total de 74 vehicles, i gairebé s'arriba als 80 de l'any passat.