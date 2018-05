Comença a funcionar el pas provisional elevat de l'estació de la Renfe de Manresa

El desenvolupament de les obres de millora de l'estació de Manresa obliga a tancar l'accés pel pas inferior de l'estació fins a la tardor. Les tasques per la futura instal·lació dels nous ascensors inhabiliten el pas inferior, i això afecta la connexió entre l'andana principal i les vies 2-4.

Per facilitar la mobilitat dels usuaris, Renfe ha reorganitzat l'estacionament dels combois per limitar l'ús de la passarel·la i que únicament s'hagi d'utilitzar pels primers i últims trens del servei.

Renfe assegura que malgrat aquesta limitació d'ús es tracta d'«un equipament vàlid que dóna servei com a substitutiu del pas inferior», que ha funcionat fins ara. L'estructura inclou un tram d'escales per banda i un corredor al mig per anar d'un cantó a l'altre.

Només l'hauran de fer servir entre el 5 i el 10% dels usuaris perquè les obres per fer els ascensors ocuparan una part de les andanes 1-3 i 2-4, on només arriben alguns dels trens de primera i darrera hora del dia, mentre que la resta ho fan en una zona on no hi haurà obres.

La intervenció encara aquesta primavera la part més important, que consisteix a reformar tot el vestíbul i a construir dos ascensors a les andanes per poder passar d'una a l'altra sense haver de baixar per les escales.

Les obres de millora de l'estació de Manresa es van iniciar a final de l'any passat i permetran que l'estació sigui totalment accessible. També inclouen la renovació i modernització del vestíbul seguint el nou model d'estacions de Rodalies. Aquestes actuacions disposen d'un pressupost d'1,4 milions d'euros i tenen marcat un termini d'execució d'11 mesos.

Les principals actuacions consisteixen en l'adequació de l'estació per tal que esdevingui totalment accessible amb la instal·lació de dos ascensors d'accés a les andanes, recreixement d'andanes i reorganització del vestíbul de l'estació i redistribució dels espais pel nou model d'atenció i venda al client a estacions de Rodalies.

A més es duran a terme treballs per millorar l'enllumenat del vestíbul, andanes i pas inferior; prolongar i rehabilitar les marquesines de les andanes i nous encaminaments al vestíbul amb una redistribució dels controls d'accessos d'entrada i sortida



Pla d'estacions de Renfe



Aquestes obres de millora a l'estació de Manresa s'emmarquen en el Pla d'estacions de Renfe per a la rodalia de Barcelona.

En total, Renfe invertirà prop de 100 milions d'euros en actuacions centrades principalment en la millora de l'accessibilitat, així com altres tasques de modernització de 39 estacions de Rodalies.