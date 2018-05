L'abocador funcionarà amb l'energia que genera la mateixa descomposició dels residus

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha posat en marxa un motor de biogàs al Parc Ambiental de Bufalvent.

Aquest sistema aprofita el gas que es genera per la descomposició de residus al dipòsit controlat i el converteix en energia elèctrica.

Amb el motor de biogàs, el parc serà sostenible energèticament i encara podrà vendre excedent a la xarxa. La previsió és generar 3.600 kWh/any, dels quals les instal·lacions en consumiran aproximadament un miler.

La posada en marxa del motor de biogàs s'ha pogut fer després d'un llarg procés burocràtic.

El biogàs es compon principalment de metà, diòxid de carboni i nitrogen. Procedeix de la digestió en absència d'oxigen de la matèria orgànica per l'acció d'organismes microscòpics, i qualsevol material fermentable serveix com a origen. Com que el seu origen és orgànic no altera la quantitat neta de gasos com el diòxid de carboni significativament, el que el fa sostenible mediambientalment.

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus és una institució de titularitat pública posada en marxa el 1985 per gestionar el dipòsit controlat de deixalles de Bufalvent.

Les primeres actuacions van consistir a assegurar la impermeabilització de l'abocador i a tractar els líquids i gasos resultants de la fermentació de residus.