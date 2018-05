Les noves rutes del bus de Manresa s'estrenen sense nous passatgers

Els nous itineraris i les noves parades del bus urbà de Manresa que es van estrenar ahir van agafar de sorpresa els usuaris habituals del servei. «On vas?» es van sentir a dir més d'una vegada els conductors de les línies L4, la de la Font-Valldaura, i la L5, la de Sant Pau-Viladordis, a les quals s'han introduït més modificacions. La primera arriba ara fins al Congost, i la segona entra de ple al polígon dels Dolors, inclòs el Parc Tecnològic i el Palau Firal, i també passa just davant de l'Escola Oficial d'Idiomes. Fins ara aquesta parada era al cantó de la variant.

Els canvis van entrar en vigor ahir, però pocs usuaris van estrenar les noves parades. A primera hora de la tarda cap ni un no va utilitzar el bus urbà per anar a la zona esportiva del Congost. Una situació similar es va viure als Dolors. «La gent s'hi ha d'acostumar», reflexionava un dels conductors. Una usuària opinava que «caldrà deixar passar uns dies».

A partir d'ara cada tarda el bus de la L4 Font-Valldaura allarga el recorregut per arribar fins al Congost, on para davant del cementiri, com fa el bus interurbà entre Manresa i Sant Joan. A primera hora de la tarda, sense trànsit, es tarda 15 minuts per anar de la Font, punt d'origen de la línia, al Congost.

Un cop al carrer Francesc Moragas, el vehicle es desvia i en lloc d'agafar la rotonda de la plaça Mil·lenari per anar cap a la Muralla de Sant Francesc com fa habitualment pren la carretera del Congost. Aquí és on, ahir, la gent s'estranyava i cridava l'atenció del conductor.

L'objectiu de la iniciativa és que les persones que fan pràctiques esportives o de lleure al Congost s'hi puguin desplaçar amb el bus urbà. L'Ajuntament de Manresa ha iniciat una campanya per explicar a les entitats esportives del Congost el nou itinerari.

Es manté la freqüència de pas cada 20 minuts. Tot i que s'allarga pel cantó del Congost, s'ha escurçat de tornada i s'ha eliminat la parada Caritat de la carretera de Vic. L'autobús passa ara pel carrer Bilbao i ha estrenat una nova parada a la plaça Sant Jordi. Quan s'acabin les obres al carrer Viladordis recuperarà la de davant les piscines municipals.

L'inconvenient del nou itinerari és que de tornada no hi ha cap parada al centre estricte de la ciutat, com la plaça Sant Domènec (les més properes són Valldaura i el mercat de Puigmercadal) o bé en un punt de connexió amb altres línies com podria ser l'estació d'autobusos.

La L5, la de Sant Pau-Viladordis, va viure ahir una situació similar. Hi ha parades noves als Dolors, al Parc Tecnològic i al Palau Firal, i s'ha canviat la de l'Escola d'Idiomes, ara més pròxima a l'edifici. També arriba fins a la Renfe, i així complementa la Perimetral. Aquesta última és la línia més utilitzada a Manresa. Per aquest motiu s'ha incrementat amb un nou vehicle i la freqüència de pas en hores punta en dies lectius, passa dels 15 als 14 minuts. En dies no lectius de 20 a 15. El 37 % dels viatgers del bus urbà fa servir la Perimetral.

El regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l'Ajuntament, Jordi Serracanta, va valorar ahir positivament la posada en marxa de les novetats del bus. Va destacar que «hi ha hagut gent que ha començat a mostrar interès a les noves parades i recorreguts». Va assegurar que «el servei s'ha estrenat com era previst. Força gent ha demanat informació als conductors». Per a Serracanta, la previsió és que «els nous recor-reguts i parades es vagin consolidant amb el pas del pròxims dies».