Un estudi manresà mostra que els avis esclaus són majoria

Els avis esclaus són aquells que cuiden dels néts perquè es veuen obligats a fer-ho i no tenen capacitat de posar límits a les demandes dels fills. Només un 12,6% dels avis que tenen cura dels seus néts diuen que són ells qui ho decideixen. Aquestes són dues de les conclusions de l'estudi 'La figura dels avis i les àvies esclaus a Catalunya' realitzat per l'associació Siena, amb seu a Manresa, per encàrrec del Grup Mémora a través de la seva Fundació i presentat a FiraGran que se celebra a Barcelona fins dissabte.

L'estudi, en el qual hi han participat 750 persones majors de 60 anys de Catalunya –el 86,3% són avis-, assenyala que el 48,6% de persones enquestades creu que el fenomen de l'avi esclau existeix. Per contra, el 38,3% nega l'existència d'aquest fenomen i al·lega que tenir cura dels néts és un regal.