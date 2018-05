Els micròfons de la ràdio com a antídot als suspensos

En una aula prosaica situada en un dels octogonals del barri de la Font dels Capells de Manresa hi ha nascut un projecte humil com les parets que l'envolten però captivador com l'energia dels seus impulsors: la Ràdio Social de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) La Clau.

La UEC La Clau és un centre d'ensenyament de Manresa que atén una trentena de joves de tercer i quart d'ESO d'instituts del Bages amb el que burocràticament s'anomena Necessitats Educatives Especials (NEE), però que en realitat, tal com descriu l'educador de La Clau, Isaac Aureli, «poden ser nanos que, simplement, al seu centre d'origen no hagin trobat la motivació pels estudis o que es tracti, potser, d'una qüestió curricular». A la UEC La Clau donen les eines perquè els joves adquireixin les competències curriculars treballant d'una manera molt més pràctica, sortint molt de l'aula i «fent moltes menys fitxes».

El projecte perquè els alumnes de La Clau fessin ràdio va néixer el setembre, quan a partir de l'assignatura sobre les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) van pensar que, dins l'àrea de la comunicació multimèdia, seria una bona idea que «la ràdio s'acostés als joves i al barri». En aquest punt va ser crucial el paper de Carles Jódar i Norman López, periodistes de Gedi Media (de la mateixa cooperativa a la qual pertany la UEC La Clau), que van ser les persones que van proposar dur a terme l'activitat al centre.

Norman López explica que «amb els educadors de La Clau ens vam reunir el setembre passat i vam estar tres mesos pensant com iniciàvem les classes i les emissions. El material necessari, l'ordinador, la taula de so, els micròfons i cables van ser adquirits gràcies a una aportació de l'Obra Social La Caixa.

La Ràdio Social La Clau no emet en directe –«logísticament és complicat», explica López–, sinó que pengen podcasts. «Tenim la web www.radioclau.tk, també tenim xarxes socials, hem obert un perfil a Instagram que gestionen els mateixos alumnes, i des d'allà es pot accedir al contingut de la ràdio», comenta López. La ràdio permet als alumnes, tal com assenyala Aureli, treballar «moltes competències de manera transversal: la lectoescriptura, l'expressió oral i escrita, aprendre a sintetitzar, a fer recerques... Per tant, es tracta d'un projecte que possibilita posar en pràctica coses que fem en altres assignatures».

Molt més que locutar



Al projecte de la Ràdio Social La Clau, els alumnes participen en tot el procés per fer ràdio. Des de la redacció de guions fins a l'edició d'àudio. Cada alumne passa una hora i mitja a la setmana a la redacció i una hora i mitja més a l'estudi. López posa en relleu que «ara estem intentant convertir-nos en un mitjà multimèdia i hem fet algunes peces de televisió».

Ser la ràdio del barri de la Font

Està decidit que l'any que ve el projecte de la ràdio de La Clau seguirà per la possibilitat que dóna tocar aspectes de moltes assignatures, i que, com diu Aureli «permet que els nanos estiguin apoderats i els fa pujar l'autoestima: veuen que es poden carregar a l'esquena un projecte així i que hi ha resultat, que desperta curiositat i l'atenció dels mitjans de comunicació. Els infla molt».

En aquest punt, López fa ressaltar que «la ràdio social està traspassant la part acadèmica i, actualment, l'objectiu és que s'acabi convertint en la ràdio del barri de la Font dels Capellans». Un dels exemples que demostren aquest contacte amb el veïnat és que el centre cívic Joan Amades ja ha demanat als propulsors de la ràdio «si podíem reflectir les coses que estan passant al centre».