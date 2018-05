La millora de la connexió amb Viladordis ja té feta i en ús la pavimentació final

Després d'1,9 milions d'euros d'inversió, la carretera de Viladordis llueix asfalt i senyalització nova de trinca i dues rotondes, una de les quals, l'oest, permet agafar la C-55 en direcció a Barcelona venint del nucli de Viladordis sense haver d'anar fins a la rotonda de la Pujada Roja.

A banda de la connexió per a vianants i bicicletes, els 900 metres sobre els quals ha intervingut el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat permeten una millora significativa per al trànsit rodat entre la trama urbana i el nucli de Viladordis.

La calçada, acabada d'asfaltar, té 10 metres d'amplada amb 2 carrils de 3,5 metres. En la zona d'enllaç amb la ronda de Manresa s'han construït dues rotondes de 48 metres de diàmetre que milloren clarament les interseccions que hi havia a banda i banda de la ronda, formades per girs a l'esquerra.

Les dues rotondes afavoreixen la seguretat i la fluïdesa del trànsit tot resolent, també, moviments de la xarxa local de Manresa que no es podien fer, tant venint de Viladordis com del camí dels Tovots.

La rotonda més propera al centre de la ciutat permet, venint del centre de la ciutat i en direcció a Viladordis, fer un canvi de sentit i accedir al camí del Grau (fent 3/4 de rotonda). Venint de la C-55, evita el gir a l'esquerra que calia fer si es volia anar en direcció a Viladordis. Venint de Viladordis i en direcció a Manresa, permet fer el canvi de sentit i incorporar-se a la ronda en direcció a Barcelona.

La rotonda més propera a Viladordis permet, venint de Manresa, fer un canvi de sentit i evitar el gir a l'esquerra per incorporar-se a la ronda. Venint de Viladordis: fer un canvi de sentit i accedir o sortir del camí de ca la Tort sense fer girs a l'esquerra. És el camí paral·lel a la ronda, que comença on ara hi ha aquesta segona rotonda.

L'adequació de la carretera de Viladordis, vial municipal de Manresa, s'ha efectuat en el tram que va des de l'enllaç amb la C-55 fins a l'enllaç amb l'autopista C-16, on se situa el nucli de Viladordis. D'aquesta forma, la intervenció complementa l'eixamplament de la ronda est de Manresa a quatre carrils finalitzat el 2015 i que va incloure la creació d'un nou ramal des de la carretera de Viladordis cap a la ronda de la C-55 en sentit Barcelona. En un costat de la calçada, a la banda dreta en direcció a Viladordis, s'ha creat una via verda per a vianants i ciclistes.