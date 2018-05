Pere Bonet, puntal de la psiquiatria a la Catalunya Central, es jubila i deixa pas

El doctor Pere Bonet ha deixat de ser, per jubilació, el director de Salut Mental d'Althaia. Segons ha explicat la mateixa Fundació, hi ha hagut un canvi en l'organigrama i ara aquesta àrea s'estructura diferent, de manera que la seva substituta serà la doctora Àurea Autet, però com a cap de la Divisió de Salut Mental.

La doctora Autet, que els darrers deu anys ja ha format part de l'equip directiu de la Divisió de Salut Mental, compaginarà les noves responsabilitats amb les que ja tenia assignades com a cap de Servei Infantil i Juvenil.

Autet va ser la primera resident del servei de Psiquiatria de la Fundació Althaia l'any 1999 i posteriorment es va incorporar com a psiquiatra adjunta al Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil. L'any 2008 va ser nomenada cap del Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil d'Althaia, tasca que ha desenvolupat fins ara. Autet és membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil. A més, és professora del postgrau de la UIC sobre Malaltia Mental i Trastorn de conducta en Discapacitat Intel·lectual, i del màster de Psicopatologia Infantil i Juvenil de la UAB.

Bonet ha passat de ser cuidador psiquiàtric a l'Institut Mental de la Santa Creu, mentre estudiava la carrera de psiquiatria, a president del Clúster de Salut Mental Catalunya i a ser membre de la comissió permanent del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat, coordinador de la comissió de Salut Mental del Consorci Hospitalari de Catalunya, impulsor de la creació del grup de Serveis de Psiquiatria d'Hospitals Generals de Cata-lunya.

Bonet continuarà vinculat a la institució en temes docents i d'investigació derivats dels estudis de Medicina de la UVic-UCC.