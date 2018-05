Es torna a ajornar el judici que implica Valls

El judici que s'havia de celebrar entre dimarts i dijous al Tribunal de Comptes de l'Estat espanyol per un suposat sobrecost d'unes obres al port de Barcelona s'ha suspès per segona vegada. En el cas hi està implicat l'exalcalde de Manresa Jordi Valls en la seva condició d'expresident de l'Autoritat Portuària de Barcelona entre el 2006 i el 2011. També els expresidents anteriors a Valls i directors i tècnics que van fer l'obra. De moment, no s'ha fixat una nova data per a la seva celebració.

El cas vol resoldre si hi va haver un sobrecost de 40 milions d'euros en unes obres al dic del port de Barcelona, fet que precisament hauria denunciat Valls quan es va fer càrrec de l'organisme públic. El Tribunal de Comptes considera que es van fer pagaments d'obres no realitzades. El judici s'havia de celebrar el març passat. Es va suspendre per a aquest maig i ara s'ha tornat a ajornar.