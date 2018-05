La 6a edició de la prova motociclista Rider 1000 torna a Manresa aquest dissabte

Aquest dijous al matí s'ha presentat la sisena edició de la Rider 1000 amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracant, i l'artífex de la prova, Pep Requena. També els han acompanyat representants del Moto Club Manresa (entitat organitzadora de la prova), Ramon Cirera i Emili Panosa.

La prova consisteix en recórrer 1.000 quilòmetres, per carreteres catalanes obertes al trànsit. Aquest dissabte, 26 de maig, uns 2.500 participants sortiran de Manresa per completar aquest recorregut. L'objectiu és certificar el pas pels diferents controls assenyalats en el recorregut.

El regidor Sarracanta ha emfatitzat la importància de la Rider 1000, «una prova que, per la seva participació i projecció popular, aporta un impacte econòmic a la ciutat, tant en el sector de la restauració com per part de les empreses que hi col·laboren». «És important reforçar el binomi sector públic - privat perquè funciona i permet tirar endavant activitats i projectes», ha reblat Serracanta que, a més, ha posat en valor Manresa com a «capital esportiva de primer ordre».

Punts de control de pas

Pep Requena, per la seva banda, ha explicat que una de les novetats d'aquest any és que «el recorregut passa només per tres de les quatre províncies catalanes (Barcelona, Lleida i Girona) i que hi haurà un control de pas a l'ermita de Sant Salvador d'Irgo (a prop del Pont de Suert) des d'on es pot gaudir d'un paisatge excepcional". "Així, els controls de pas estaran ubicats a Manresa, Ardèvol, les Masies de Voltregà, Llorà, Beget, les Masies de Voltregà, Tuixent, Port de la Bonaigua, Sant Salvador d'Irgo, Coll de Nargó, Solsona i Manresa», ha afegit Requena.

Hi ha un itinerari recomanat per la organització, tot i que és lliure el seguir-lo o no, de manera que cada participant podrà escollir la carretera que consideri més adequada a les seves característiques de conducció. També hi haurà, per a qui ho prefereixi, la Rider 500 i la Rider 300, amb recorreguts de 500 i 300 quilòmetres.

L'arrancada començarà a les 6 del matí al Congost

Els participants començaran el trajecte de 6 en 6, cada minut, a partir de les 6 del matí del dissabte, des pàrquing del complex esportiu del Congost, on s'instal·larà la sortida. L'arribada es tancarà a les 5.30 del matí del diumenge al mateix lloc

En no ser una prova competitiva, no hi haurà classificacions, ni premis. Sí que es lliurarà un pin numerat a cadascun dels participants que tinguin el visat amb tots els control, cosa que certificarà que han completat l'itinerari. També se'ls farà una fotografia i passaran a formar part del Rider1000 Hall on Fame.

Organitzada pel Moto Club Manresa, la prova, pensada més com un repte personal que com una competició, s'ha anat consolidat any rere any, i hi participen motoristes d'arreu del país i de l'estranger.

Durant la prova cada participant ha de calcular, a més dels aliments, begudes i temps de descans, el proveïment de carburant. En cap punt del recorregut hi ha dificultats per trobar estacions de servei per fer benzina durant el dia. Cal tenir en compte que, a la nit, hi ha algunes estacions que tanquen, per la qual cosa es recomana estudiar l'itinerari i assegurar quines benzineres tenen servei les 24 hores.

Conducció responsable

Els participants poden utilitzar equips electrònics de navegació GPS. És aconsellable estudiar prèviament la ruta que més s'adapti a les característiques de conducció de cada participant, sobretot es recomana una conducció prudent i adient, és a dir, no córrer però tampoc parar.

El divendres previ a la sortida de la Rider, el recinte del Pavelló Nou Congost acollirà l'espai on es fan les verificacions i comptarà amb la presència de les marques i cases col·laboradors de la Rider que portaran els seus productes (de navegació, tèxtil...) així com els models de motos, per tal que el públic pugui mirar i remenar. Està obert a tothom.