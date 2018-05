La UPC fa campanya per «seduir» estudiants a cursar Mines a Manresa

Rètol de la UPC davant l´Escola Superior d´Enginyeria de Manresa, on s´imparteix Mines

Rètol de la UPC davant l´Escola Superior d´Enginyeria de Manresa, on s´imparteix Mines arxiu/salvador redó

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha iniciat una campanya per promoure cinc titulacions poc conegudes i poc visibles però que tenen una elevada inserció laboral. Entre aquests hi ha el grau d'Enginyeria Minera que s'imparteix a Manresa. La iniciativa es porta a terme amb el lema «Deixa't seduir!» i forma part de les accions per promoure els estudis de la UPC.

Mines és una titulació única a Catalunya que s'ofereix a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), destaca la UPC a la seva campanya. Habilita per a l'exercici d'enginyer tècnic de mines i proporciona un ampli ventall d'oportunitats laborals en gestió del territori i obres civil en diversos àmbits. Posa com a exemples projectes per a l'obtenció de recursos naturals; fer excavacions i construccions de túnels; o intervenir en tasques en les quals s'hagi de fer ús i manipular explosius. Així mateix la formació permet treballar en processament de minerals, indústries relacionades amb materials de construcció, restauració d'espais naturals degradats i gestió de residus; perforacions i aprofitament d'aigües; i estudis topogràfics.

Els altres quatre estudis que imparteix la Politècnica de Catalunya i que entren en la campanya són el grau d'Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. Té a veure amb informació geogràfica, us de geoinformació per a aplicacions de mòbils o el tractament de dades massives ( big data). També l'enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil de Terrassa. En aquest cas les sortides professionals van des del disseny, gestió, organització comercial i direcció d'empreses o centres de recerca fins a desenvolupament de productes.

El grau de Telemàtica de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació Aeroespacial de Castelldefels és un altre dels graus que promociona la UPC. En aquest cas s'ofereix formació en telecomunicació i informàtica per concebre, dissenyar, implementar i operar xarxes telemàtiques i els seus serveis i aplicacions, ja sigui en telefonia, web, correu i comerç electrònic o jocs en xarxa.

Finalment, la campanya «Deixa't seduir!» inclou el grau de Tecnologies Marines que s'imparteix a la facultat de Nàutica de Barcelona. No només forma professionals que desenvoluparan la seva activitat a bord de vaixells, sinó també en plataformes d'extracció de petroli i gas, dragues o maquinària submarina.

«Deixa't seduir!» es va iniciar amb un acte públic al Museu Marítim de Barcelona adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior, on es va destacar que no tan sols tenen una inserció laboral de pràcticament el 100 %, sinó que també són rellevants per al sector econòmic del país. La campanya continuarà les properes setmanes.