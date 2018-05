Final del 2018 és la nova data per dur a tractar a Vacarisses les deixalles de l'abocador

El president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Ricard Torralba, ha assegurat que l'entrada de residus del Bages al centre de tractament de Vacarisses es preveu «que es pugui produir a final d'aquest 2018».

L'operació per tractar les deixalles de l'abocador de Bufalvent al Vallès s'havia d'iniciar a principi d'aquest any, però va quedar bloquejada per la intervenció de la Generalitat amb l'aplicació de l'article 155.

L'operació consisteix que els residus que van a parar a l'abocador de Bufalvent siguin traslladats amb camions al Centre de Tractament de Residus de Vacarisses, al Vallès Occidental, i després retornats al Bages per poder-los colgar conforme a la llei.

El trasllat es faria mentre es construeix un Centre de Tractament de Residus al Parc Ambiental de Bufalvent.

Però no és viable que els camions que fan la recollida de les deixalles les portin fins al Vallès sinó que les han de descarregar a Bufalvent i ser transferides a camions de grans dimensions. Per poder fer això cal construir una instal·lació provisional, que no s'ha pogut fer perquè depèn d'uns convenis que no han estat signats pel Govern de la Generalitat.

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental va fer públic un comunicat en el qual informava que el seu ple ha aprovat un acord amb el Consorci del Bages i l'Agència de Residus de Catalunya per fer possible que el Centre de Tractament de Residus (CTR-Vallès Occidental a Vacarisses) tracti deixalles provinents de la comarca veïna. L'acord, preveu que el Bages faci el pretractament de la fracció resta dels residus municipals al CTR fins que disposin de la nova planta que el govern català construirà al Parc ambiental de Bufalvent.

Es preveu que anualment el Bages enviï a l'entorn 45.000 tones de fracció resta al CTR-Vallès. En aquesta planta s'hi farà el pretractament i es retornarà el rebuig cap al dipòsit de Bufalvent. «Es preveu que l'arribada de residus del Bages es pugui iniciar en uns mesos, un cop fetes les obres d'adequació que permetin disposar d'unes instal·lacions de transferència a les instal·lacions del Consorci del Bages», afirma el comunicat.

L'acord aprovat aquesta setmana també preveu que el Vallès Occidental pugui tractar part de la seva fracció orgànica a la Planta de Bufalvent «en cas que sigui necessari».

Segons Torralba, «aquesta integració de serveis permet aprofitar sinergies per facilitar l'ordenació de la gestió dels residus i fa que les dues comarques veïnes puguin treure rendiment de les plantes de tractament existents».

El Bages, en espera

Per la seva banda, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha explicat, requerit per aquest diari, que està en espera que l'Agència de Residus de Catalunya «ens informi sobre la signatura dels convenis per poder continuar avançant en aquest tema».