L'Ajuntament s'afegeix a la Setmana Sense Fum amb el lema «Viu a sac sense tabac»

El dia 31 de maig es durà a terme a la plaça d'Europa un acte pensat per a les persones fumadores que es plantegen deixar el tabac. Es durà a terme de les 10 a les 12 del migdia, i és una de les activitats de la Setmana Sense Fum que a Manresa es farà amb el lema «Viu a sac sense tabac».

L'Ajuntament ha distribuït material de la Setmana Sense Fum als principals edificis municipals com el Casino, les piscines, l'Ateneu i també a ludoteques, centres oberts i al centre cívic Joan Amades, on aquest mes de maig hi ha l'exposició El tabac al descobert, que han visitat més de 250 alumnes d'ESO dels instituts de Manresa.

Les àrees bàsiques de salut també han organitzat activitats com xerrades a les escoles, proves de capacitat pulmonar, exposicions i jocs. Algunes farmàcies també s'han sumat a la proposta i han fet activitats divulgatives.