Més de 650 persones utilitzen diàriament el nou ascensor de la plaça Major de Manresa

El nou ascensor que connecta el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major de Manresa -que supera un desnivell d'11 metres- ja fa més d'un mes que es va posar en marxa, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat de les persones en aquest punt del Centre Històric. Tot i les incidències dels primers trajectes -l'endemà de l'estrena una persona s'hi va quedar tancada 40 minuts i la van haver de treure de l'ascensor els bombers– diàriament l'utilitzen 675 persones.

«Des de la posada en marxa de l'ascensor ja no es veu baixar més vianants amb cotxet per la baixada del Pòpul», ha explicat a Regió7 Carme Alarcón, comerciant del barri.

En dies de pluja o gelada, el fort desnivell de la Baixada del Pòpul el fa un vial especialment problemàtic per a persones amb mobilitat reduïda o d'edat avançada, com és el cas de Neus Sala, una de les veïnes. Assegura que l'ascensor el fa «servir molt per pujar a fer la compra». Abans havia de fer la volta per arribar a la plaça Major des del car-rer de Viladordis per la Baixada dels Drets, mentre que ara l'ascensor ha millorat qualitativament el seu itinerari.

L'Ajuntament també destaca la bona rebuda que ha tingut entre la ciutadania la nova instal·lació, que fa una mitjana de 450 viatges diaris. «Era una obra necessària i del tot encertada», han explicat.

L'ascensor, funciona cada dia de les 6 del matí a les 12 de la nit, horari que es pot adaptar a ocasions excepcionals. Es troba al carrer Santa Llúcia número 9, a l'espai d'un edifici municipal que no tenia cap ús definit, mentre que la part superior connecta amb el carrer del Balç, en un solar municipal que dóna a la plaça Major.

Sembla, doncs, que les incidències dels primers dies ja han quedat enrere i els veïns de Manresa aproven la posada en marxa de la nova instal·lació, que ha aconseguit el seu objectiu: millorar la connexió i l'accessibilitat per als ciutadans entre els barris de les Escodines, Vic-Remei i Barri Antic.

Segons va informar ahir el govern municipal, l'ascensor públic que enllaça el carrer Santa Llúcia i la plaça Major «està sent molt utilitzat i està complint els objectius pels quals es va posar en marxa».

Les dades registrades de valoració indiquen que més 20.000 persones, aproximadament, ja han utilitzat aquest servei durant el seu primer mes de funcionament.

Des del 20 d'abril passat, en què es va estrenar, l'ascensor ha fet 13.700 viatges, amb una mitjana de 450 viatges diaris. S'estima que una mitjana d'1,5 usuaris per viatge. Es conclou, doncs, que l'ascensor és utilitzat per 675 persones cada dia i ja l'han fet servir un total de 20.550 persones.

La construcció de l'ascensor –que salva un desnivell d'11 metres– s'inscriu en el conjunt de projectes que s'han adreçat a dignificar aquest punt del Centre Històric i millorar la connectivitat i l'accessibilitat entre els barris de les Escodines, Vic-Remei i Barri Antic, a banda i banda del torrent de Sant Ignasi.

L'equip de govern va fer ahir una valoració molt positiva de l'elevada utilització de l'ascensor i considera que les dades demostren que era una infraestructura necessària per millorar la connectivitat a l'interior de la ciutat.